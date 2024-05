Hoe lang gaat een Auto Accu mee?

Hoelang gaan autoaccu’s mee? Over het algemeen heeft je auto na drie tot vier jaar een nieuwe accu nodig. Het is goed om de tekenen te kennen dat je een nieuwe accu nodig hebt, want niemand wil de ervaring van een lege accu. Het contact aanzetten terwijl er niets gebeurt, kan je hele dag doen ontsporen. Lees hieronder de tekenen van een defecte autoaccu.

Levensduur van een auto accu

Vraag maar eens rond en je krijgt verschillende antwoorden. Sommige auto’s hebben wel vijf of zes jaar een auto accu nodig, terwijl andere auto’s al na twee jaar een nieuwe nodig hebben. Hetzelfde geldt voor ruitenwissers, waar het rubber ook iedere 2 jaar vervangen moet worden. Over het algemeen heeft je auto na drie tot vier jaar een nieuwe accu nodig.

Het vervangen van de accu van je auto is een ander onderdeel van routineonderhoud. Je accu laten nakijken en inspecteren is standaard bij je servicebezoeken na drie jaar, zelfs als hij nog niet vervangen hoeft te worden.

De reden waarom het moeilijk is om een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe lang je accu meegaat, is dat er veel elementen zijn die de levensduur van je accu kunnen beïnvloeden.

Dingen die de levensduur van de batterij verkorten

De twee grootste factoren die bepalen hoe lang je batterij meegaat zijn je rijgewoonten en waar je woont.

Inactiviteit kan de levensduur van je batterij echt verkorten. Als je niet vaak rijdt of je gebruikt de auto alleen voor korte ritjes, dan verzwakt dat je accu. Als je de auto maar voor een kort ritje van 15 minuten gebruikt, probeer dan eens een mooie route te nemen of een roadtrip te maken om het opladen van de batterij te verlengen.

Iets anders waar je op moet letten in je rijgewoonten is het aan laten staan van de stroom als het contact uit is. Als je ‘s nachts een binnenlamp laat branden of de sleutel in het contact laat zitten, zal dat de accu snel doden.

Het klimaat waar je woont, is de andere factor om op te letten. Als je in een gebied rijdt waar het het hele jaar door warm is, dan slijt je accu sneller dan wanneer je in een kouder klimaat rijdt.

Tekenen dat je accu bijna leeg is

Veel bestuurders weten pas dat hun accu bijna leeg is als hun auto niet meer start. Gelukkig zijn er een aantal waarschuwingssignalen dat je accu aan vervanging toe is.

Eén teken is dat het langer duurt voordat je auto start. Je hoort de motor langer aanslingeren en het contact gaat niet zo snel aan als vroeger, wat betekent dat de lading van de accu zwak is geworden.

In dezelfde lijn kun je ook merken dat je interieurverlichting niet meer zo helder is als vroeger. In sommige auto’s gaat een dashboardlampje branden dat lijkt op je accu als deze bijna leeg is of als de accuvloeistof bijna op is.

Een ander teken waar je op moet letten is schade. Als je accu gebarsten is of begint te roesten, kun je dat zien door er alleen maar naar te kijken. Soms kun je het zelfs ruiken, omdat het een penetrante zwavelgeur afgeeft.

Bekijk hier alle auto onderdelen die je online kan bestellen.