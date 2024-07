Hoe koop je een goede Multivitamine?

Iedereen weet dat het belangrijk is om dagelijks voldoende groente en fruit te eten voor een goede gezondheid. Naast een gezonde, gevarieerde voeding is het ook essentieel om genoeg te bewegen en te ontspannen.

Toch zijn er momenten waarop je wel wat extra ondersteuning kunt gebruiken. In zulke situaties kunnen multivitaminen een waardevolle aanvulling zijn op je voeding. Maar wat is een multivitamine precies, en hoe koop je de beste multivitamines voor jezelf en je gezin?

Wat is de beste multivitamine?

Een multivitamine, vaak simpelweg ‘multi’ genoemd, is een voedingssupplement dat een breed scala aan voedingsstoffen bevat, waaronder vitaminen en mineralen. Als je de beste multivitamine kopen wilt, kies je er idealiter eentje die alle 13 essentiële vitaminen en diverse mineralen zoals magnesium, ijzer, calcium, en zink.

Daarnaast kunnen multivitaminen ook andere nuttige stoffen bevatten, zoals antioxidanten, omega-3 vetzuren en kruidenextracten.

Wanneer zijn multivitaminen geschikt?

Je hebt vast wel geleerd dat je dagelijks 250 gram groente en twee stuks fruit moet eten voor een optimale gezondheid. Ondanks dat je je hieraan probeert te houden, kan het zijn dat je lichaam soms extra ondersteuning nodig heeft.

Bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, bij intensieve sportbeoefening, of wanneer je door een drukke levensstijl of dieet niet alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. Vegetariërs en veganisten kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij een multivitamine met vitamine B12 en ijzer.

Een multivitamine kan voor jou geschikt zijn als:

Aanvulling op een gezonde, gevarieerde voeding

Je af en toe onvoldoende gezonde voeding binnenkrijgt

Je een onregelmatig eetpatroon hebt

Je stressvolle periodes ervaart (denk aan vitamine B5 en B11)

Je een verhoogde behoefte aan voedingsstoffen hebt door zwangerschap of ouderdom

Je intensief sport en daardoor meer nutriënten nodig hebt

Je door een speciaal dieet, zoals vegetarisch of veganistisch, mogelijk tekorten hebt

Je medicatie gebruikt die de opname van voedingsstoffen kan beïnvloeden

Hoe kies je een multivitamine?

Het aanbod aan multivitaminen is tegenwoordig enorm, en dat is niet zo gek. Multivitaminen worden namelijk samengesteld voor verschillende leeftijden, geslachten en levensstijlen. Het is dus belangrijk om te ontdekken welke multivitamine het beste bij jouw persoonlijke situatie past.

Voor iedere levensfase een andere multivitamine

Het is het beste om een multivitamine te kiezen die zo goed mogelijk is afgestemd op jouw persoonlijke omstandigheden. Naast factoren zoals medicatiegebruik en dieet, kun je je keuze baseren op je geslacht, leeftijd en persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld een kinderwens. Hier volgen enkele richtlijnen:

Multivitaminen voor kinderen

Het kan soms een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat je kinderen voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgen. Ze groeien snel, hebben het vaak te druk met spelen, en willen niet altijd hun groente eten. Multivitaminen, speciaal voor kinderen vanaf drie jaar, kunnen dan een handige aanvulling zijn.

Voor deze leeftijdsgroep zijn er bijvoorbeeld kauwtabletten met een lekkere frambozensmaak en in de vorm van een dinosaurus-ei. Let op: niet elke multivitamine is geschikt voor jonge kinderen, aangezien hun behoefte aan vitaminen en mineralen anders is dan die van volwassenen.

Multivitaminen voor volwassenen

Naarmate we ouder worden, verandert onze behoefte aan nutriënten. Speciaal voor 50-plussers en 65-plussers zijn er multivitaminen die hierop zijn aangepast. Vanaf 50 jaar kan de behoefte aan vitamine D3 toenemen, wat belangrijk is voor de weerstand.

Voor 65-plussers zijn er multi’s met vitamine B12 en zink, die bijdragen aan een goed geheugen, en vitamines B2, B6 en B11, die helpen bij vermoeidheid.

Multivitaminen voor mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen hebben vaak verschillende voedingsbehoeften. Vrouwen kunnen tijdens de menstruatie een hogere behoefte aan ijzer hebben, omdat dit bijdraagt aan de vorming van rode bloedcellen. Mannen kunnen daarentegen baat hebben bij extra selenium en zink om hun vruchtbaarheid te ondersteunen.

Soorten multivitamine pillen

De vorm van een multivitamine pil kan ook een rol spelen in je keuze. Vind je het lastig om grote pillen door te slikken? Er zijn ook multivitaminen beschikbaar in poedervorm (handig om door een smoothie te mengen) en als softgels met vloeibare inhoud. Deze informatie staat altijd op de verpakking aangegeven.

Welke multivitamine past het beste bij jou?

Twijfel je of een voedingssupplement voor jou een goede aanvulling is op je voeding? Vraag dan advies bij een professional. Zij kunnen je helpen te bepalen welk supplement het meest geschikt is voor jouw situatie en behoeften.

Multivitaminen zijn er in vele soorten en maten, en de juiste keuze maken kan soms lastig zijn. Door rekening te houden met je persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd, geslacht, dieet en levensstijl, kun je de multivitamine kiezen die het beste bij jou past.

Vergeet niet dat multivitaminen nooit een vervanging zijn voor een gezonde voeding, maar een aanvulling die je kan helpen om aan je dagelijkse voedingsbehoeften te voldoen.