Alles over Georgina Verbaan (Playboy, Relatie, Dochter)

Geogina Verbaan is niet alleen een van de bekendste actrices van Nederland, maar is tevens zangeres, presentatrice en columnist. Met een lijst aan acteerklussen die niet eens op een wc-rol past, moet je haar weleens gezien hebben op televisie. Daarom in dit artikel alles wat je moet weten over Georgina Verbaan.

Leeftijd en achtergrond

Op 9 oktober 1979 werd Georgina geboren in Den Haag. Dat houdt in dat ze nu 44 jaar oud is. Georgina is de dochter van een Indische vader en een Nederlandse moeder. Al op jonge leeftijd wist Georgina dat acteren en zingen haar op het lijf geschreven was. Met haar elfde ging ze bij een musicalvereniging in Zoetermeer. In een jaar tijd speelde ze mee in drie kindermusicals.

Met school had Georgina een stuk minder. Ze rondde haar mavo af aan het Erasmus College in Zoetermeer, maar ging daarnaast naar de Jeugdtheaterschool Rabarber in Den Haag, waar ze veel meer plezier uit haalde. In 1997 was Georgina voor het eerst op de nationale televisie te zien. Ze kreeg een vaste rol in de populaire soapserie Goede tijden, slechte tijden. Het meest succesvol was ze met haar hoofdrol in de film Costa!

Georgina Verbaan in de Playboy

In de beginperiode van haar carrière heeft Georgina Verbaan ooit poedelnaakt in de Playboy gestaan. Daarvoor moeten we helemaal terug naar 2004. Niet omdat ze zo graag aan heel Nederland wilde laten zien wat ze te bieden heeft, maar omdat ze destijds een belastingschuld had die ze wilde afbetalen. “Ik ben van nature een beetje preuts, dus ik ga de komende maand, maar niet naar de supermarkt”, vertelde Verbaan destijds aan FOK. Met bepaalde foto’s was ze ook niet zo blij. Zo was er bijvoorbeeld een foto waarbij ze haar rokje omhoog moest doen en letterlijk niets meer aan de verbeelding werd overgelaten. “Contractueel moest er één schaamstreekfoto in, dus ik kon er niets aan doen.” En of Verbaan mannelijk Nederland aanraadde om het magazine te kopen? “Oh, ze moeten niets hoor”, zegt Georgina. “Maar voor wie het wel doet: ruk ze!” Bron: Linda Later vertelde Georgina Verbaan aan Linda dat ze achteraf niet zo blij was met de shoot. “Er hing geen goede sfeer. Ik had ook nergens wat over te zeggen en iedereen deed heel erg moeilijk.” Later heeft Verbaan het nog eens overgedaan. Niet in de Playboy, dat was immers niet zo goed bevallen. Maar bij LINDA.man. Ook daarin stond een aantal zeer pikante foto’s. Bron: Linda Georgina Verbaan en Jort Kelder Destijds had Georgina Verbaan een relatie met televisiepersoonlijkheid Jort Kelder. Zij kregen in 2003 een relatie en ook Jort was niet heel blij dat zijn vriendin naakt in de Playboy ging staan. “Financieel is het natuurlijk aantrekkelijk en ze had een behoorlijke schuld. Maar verder hadden sommige foto’s van mij niet gehoeven. Die ene dat Georgina haar rokje optrekt, dat vind ik helemaal niets.” De relatie met Jort Kelder kwam in maart 2008 ten einde. Georgina bleek namelijk vreemd te gaan en had een affaire met radiopresentator Pieter van der Wielen.

Huidige relatie van Verbaan Georgina Verbaan is tegenwoordig vrijgezel. Haar meest recente relatie was met schrijfster Maartje Wortel. Verbaan blijkt namelijk biseksueel te zijn. Ze vertelde die gevoelens voor vrouwen altijd wel te hebben gehad, maar dat ze erachter is gekomen dat ze meer voelt voor vrouwen dan voor mannen. Een vaste relatie zit er momenteel niet in. Ze houdt het bij een dateleven, waarin alles heel vrijblijvend is. “Ik kom niet vaak in de kroeg, maar ik kom weleens iemand tegen op het werk, in de sportschool of via de dating-app Raya”, vertelde ze aan de Story

De dochter van Georgina Verbaan

Tussen de relaties met Pieter van der Wielen en Maartje Wortel is Georgina nog een tijdje samengeweest met trompettist Rob van de Wouw. In 2010 kregen zij zelfs samen een kind. Hun dochter heet Odilia Lilibet en is 14 jaar oud. “Odilia staat bij mij echt op 1″, vertelde ze aan het Algemeen Dagblad. “Natuurlijk denk ik ook weleens: misschien is een minder hectische baan wel handiger. Maar aan de andere kant gaat ze overal mee naartoe.”