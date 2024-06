Dit is de knappe Vriendin van Flemming

In zijn eerste megahit Amsterdam zong Flemming over meisjes alsof hij de ideale minnaar is. De grote vraag is of dat bluf is, of dat er een kern van waarheid in zit. De onder tieners extreem populaire zanger heeft in ieder geval een relatie. Maak kennis met Jeanne Elferink, die vriendin van Flemming.

Freddie Viguurs werd op 5 april 1996 geboren in ‘s-Hertogenbosch. De inmiddels 28-jarige singer-songwriter treedt op onder de naam Flemming en brak in september 2021 echt door in de muziekindustrie. Hij bracht het nummer Amsterdam uit, dat de eerste plek in de Top40 haalde. Sindsdien heeft hij meerdere andere hits op zijn naam staan.

Flemming treedt regelmatig op bij festivals, in clubs en op andere evenementen. Daarin valt meteen op hoe populair de knappe zanger is hij de meisjes van zijn leeftijd. Daarom was het ook lang de vraag waarom Flemming nog geen relatie had. Inmiddels is dat wel anders. De zanger heeft bevestigd een relatie te hebben. Tijd om haar eens uit te lichten.

Flemming heeft relatie met Jeanne Elferink

Flemming heeft een relatie met Jeanne Elferink. Het duurde lang voordat hij daadwerkelijk bevestigde dat hij een vriendin heeft. De twee werden meermaals in het openbaar gespot en Yvonne Coldeweijer liet via Juicechannel weten dat het om Jeanne Elferink zou gaan. Waarom Flemming niet meteen openheid van zaken gaf? “Ik wil dat mensen me volgen om mijn muziek en niet om wie ik ben en omdat ik wel of niet bezet zou zijn”, vertelde hij aan RTL Boulevard. “Als ik zelf fan ben van iemand, dan maakt het me ook niet uit of iemand een partner heeft of niet.”

Een nobele opvatting, maar uiteindelijk ontkwam ook hij er niet aan om zijn relatie kenbaar te maken aan de showbizzmedia. Dat vertelde hij voor het eerst in een interview met Grazia. Hij kreeg namelijk een vraag hoe hij het liefst de liefde van zijn leven zou ontmoeten. “Ik heb vroeger wel Tinder gehad, maar vind het leuker om iemand in het echt tegen te komen. Dat is veel persoonlijker. Maar dat is nu niet meer nodig, want ik ben al gelukkig in de liefde.”

Hoe Flemming en Jeanne elkaar exact hebben ontmoet, is niet duidelijk. Wel heeft Flemming verteld hoe hun eerste date eruitzag. “In de zomer nam ik haar mee voor een picknick aan de Zuidwal in Den Bosch. Daar heb je een heel mooi uitzicht.” Romantisch hoor!

Wie is Jeanne Elferink?

Het moge duidelijk zijn dat Jeanne niet graag in de belangstelling staat. Op zich niet heel handig als je de vriendin bent van een van de bekendste zangers van Nederland, maar goed. Ze heeft zelf geen sociale media en komt ook nauwelijks voor op de sociale media van Flemming. Het is duidelijk dat hij de privacy van zijn vriendin wil waarborgen. Toch is er wel het een en ander bekend over Jeanne.

Jeanne is geboren in Tubbergen, een dorp dicht bij Almelo, kort bij de Duitse grens. Ze zat op het Canisius College, de middelbare school van Almelo en Tubbergen. Na zes jaar rondde ze daar haar vwo af, met een NG-profiel. Dat is ook de kant die ze uiteindelijk op ging. Ze besloot in Maastricht te gaan studeren en startte een bachelor Gezondheidswetenschappen.

Die bachelor rondde ze in vier jaar af, maar daarmee was Jeanne nog niet uitgestudeerd. Ze plakte daar ook nog even een master Health Food Innovation Management aan vast, ook aan de Universiteit van Maastricht. In juli 2024 studeerde ze af. Tijdens haar studie werkte ze als serveerster en later werd ze afdelingsassistent bij het Maastricht UMC. Haar afstudeerstage deed ze bij Healthy Fridge als stagiair R&D assortiment.

Geruchten overspel

Doordat de twee niet veel bekendmaken over hun relatie, is het moeilijk in te schatten hoe gelukkig zij zijn. Er gaan echter wel geruchten over spanningen in de relatie. Zo maakte Juicechannel onlangs bekend dat Flemming overspelig zou zijn. De reden dat hij zijn relatie liever niet in de publiciteit wilde hebben, is dat hij dan ongegeneerd zou kunnen flirten met andere meisjes. Volgens Coldeweijer stuurt hij dan ook regelmatig pikante snapchats naar anderen. De grote vraag is dus hoe lang zijn relatie met Jeanne stand zal houden.