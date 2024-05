Doet moet je weten voordat je een Fatbike koopt

De fatbike trend verdwijnt maar niet. Ook deze zomer zullen we deze grote fiets veel in het straatbeeld zien verschijnen. Vooral de elektrische variant is in ons land populair. Wil jij dit jaar ook zo’n mooie fiets in je bezit? Kijk eens naar La Souris scooters. Hier moet je op letten wanneer je een fatbike koopt.

Gebruik

De fatbike is van origine ontworpen om op onverharde wegen te rijden. De dikke banden en het diepe profiel maken de fiets geschikt voor alle soorten wegen. Echter, de meeste mensen gebruiken tegenwoordig hun fatbike in de stad. Wil jij wel je fatbike berijden in de natuur? Bekijk dan even goed het profiel van de banden.

Regels

Omdat je met je fatbike op het fietspad mag rijden, zitten er een aantal regels aan hoe jouw fatbike uitgerust moet zijn. Het maximale vermogen van een elektrische fatbike ligt op 250 Watt en een fatbike moet niet sneller kunnen dan 25 kilometer per uur. Daarnaast moet jouw fatbike veilig uitgerust zijn met voldoende remmen, reflectoren en natuurlijk verlichting. Wanneer je met je fatbike op het fietspad rijdt, hou je je namelijk aan dezelfde regels als fietsers.

Banden

De banden van de fatbike moeten in uitstekende staat zijn. Dikke banden en een diep profiel maken de fatbike geschikt voor alle ondergronden. Check ook even hoe stevig het materiaal van het frame is. Bij voorkeur is het frame gemaakt van roestvrij materiaal, zodat een beetje regen niet per se het einde van je mooie fiets betekent.

Prijs

Kies voor een fatbike die qua prijs/kwaliteit verhouding het meest gunstig is. Ga niet voor de allergoedkoopste fatbike. Dat klinkt misschien verleidelijk, maar de kwaliteit van deze fatbike kan flink tegenvallen. Je fiets gaat minder lang mee en kan zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen.

Looks

De fatbike heeft zijn populariteit deels ook te danken aan zijn stoere looks. Als je niet bang bent om op te vallen, is de fatbike met zijn dikke banden en grove frame een hele stoere fiets. Het is daarom niet onbelangrijk om ook kritisch te zijn op de looks van jouw fatbike, zodat je dadelijk heel zelfverzekerd de straat op kan.

Actieradius

Wat betreft de technische specificaties van jouw fatbike is het ook verstandig om even te kijken naar de actieradius. Zeker wanneer je van plan bent veel buiten de stad te rijden is een krachtige motor van belang. Als je je fatbike vooral in de binnenstad wilt gebruiken kun je ook wel toe met een minder krachtige motor. Kortom: deze zomer maak jij misschien wel de blits met jouw mooie nieuwe fatbike. Wees kritisch op wat je wilt en ga voor de fatbike die qua prijs en kwaliteit helemaal in jouw straatje past.