De verklaring voor de explosieve groei van het aantal coaches

In de afgelopen tien jaar is het aantal coaches in Nederland explosief gestegen. We hebben het dan niet over sportcoaches, maar over mensen die een praktijk als zelfstandig coach zijn begonnen om andere mensen verder te helpen in hun leven. Wie de cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) analyseert, komt al snel tot de conclusie dat er duizenden coaches bijgekomen zijn. Hoe komt het dat deze beroepsgroep zo sterk is gestegen?

Laagdrempelig beroep

Op de eerste plaats kunnen we stellen dat het beroep van zelfstandig coach relatief laagdrempelig is. Wil je coach worden, dan staat in principe niets je in de weg. Je kunt je simpelweg als ondernemer registreren en een bordje op je deur hangen met het woord coach erop. De kans dat je op die manier een goede boterham zult verdienen, is echter niet zo groot. Hoewel coach geen beschermd beroep is, moet je er natuurlijk wel wat vanaf weten, voordat je er daadwerkelijk geld mee kunt verdienen.

Hoe word je een goede coach

Op de eerste plaats zul je over bepaalde specifieke eigenschappen moeten beschikken die essentieel zijn om als zelfstandig coach aan de slag te kunnen gaan. Je moet in staat zijn om goed naar iemand te kunnen luisteren en feedback te kunnen geven op een ondersteunende manier. Je moet zelf ook goed kunnen praten, zodat je in staat bent om iemand inzicht te geven in zijn situatie. De fijne kneepjes van het vak leer je tijdens een opleiding zoals die door Nonons wordt aangeboden. Het is vervolgens met name een kwestie van jezelf goed vindbaar maken. Houd er rekening mee dat de concurrentie groot is, want er werken inmiddels meer dan 100.000 mensen als zelfstandig coach.

Meer behoefte aan sturing

In vergelijking met het leven van een eeuw geleden hebben we tegenwoordig meer behoefte aan sturing. Dat kont onder meer door de sterk gestegen hoeveelheid prikkels die we dagelijks krijgen. Er is zo enorm veel om te volgen, dat we soms even de draad kwijtraken. Terwijl onze samenleving steeds complexer is geworden, is ook de individualisering toegenomen. Die combinatie zorgt ervoor dat we vaker behoefte hebben aan een gids die ons door het leven kan loodsen en die ons het juiste pad kan wijzen. De zelfstandig coach is precies degene die dit kan realiseren, vandaar dat hieraan de afgelopen jaren meer behoefte is ontstaan.