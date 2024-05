Alles over Esther Vedder (Leeftijd, Vriend, Vroeger…)

Vedder & Vedder is een van de bekendste sieradenmerken van Nederland. De zusters Vedder (Anne en Esther) hebben dit bedrijf samen opgericht en grootgebracht. Inmiddels verdienen zij miljoenen. Een mooi moment om eens in het leven van Esther Vedder te duiken!

Leeftijd en achtergrond Esther Vedder

Esther Vedder is in 1990 geboren in Nijkerk, een dorp in de Gelderse Vallei. Dat betekent dat ze op dit moment 33 jaar oud is. Na het vwo af te hebben gerond, ging ze studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, samen met haar zus Anne. Ze ging op kamers wonen en rondde in vier jaar haar Bachelor Communicatie af. Van hun moeder Anja leerden de zussen hoe ze sieraden moesten maken. Als bijbaan besloten Anna en Esther tijdens hun studie workshops te gaan geven in sieraden maken.

En zelf hadden ze er ook behoorlijk talent voor. Ze maakten ook hun eigen sieraden, die ze vervolgens verkochten aan sieradenzaken. Zo liepen in 2013 al diverse bekende Nederlanders met de sieraden van Anne en Esther Vedder om, zoals Dominique van der Hulst, Manon Meijers en Froukje de Both. Door de successen besloten de zussen in 2015 een eigen sieradenmerk op te richten: Vedder & Vedder. Daarvoor hebben ze veel moeten laten. Al hun spaargeld ging in het bedrijf en de twee kochten een eigen peperdure graveermachine.

Om dat te kunnen betalen, zegde Anne de huur van haar kamer in Amsterdam op. Dat bespaarde haar 800 euro per maand. Ze ging bij haar zus Esther Vedder inwonen en de twee sliepen zelfs jarenlang in hetzelfde bed. Ze leenden maximaal bij de overheid op het gebied van studiefinanciering, konden nauwelijks kleding kopen, op vakantie gaan en naar feestjes. “We hebben helemaal niets aan onszelf uitgegeven in die jaren”, vertelde Esther in een interview met Quote.

Ongewenste investeerder

Om het bedrijf serieus van de grond te krijgen, hadden de Vedders echter meer geld nodig. Daarbij werden ze geholpen door familievriend Marco van Ramshorst. Dat dachten ze althans. Marco kocht voor 10.000 euro 10 procent van de aandelen in Vedder & Vedder. “Dat voelde als een miljoen, maar al snel kom je erachter dat je helemaal niet zoveel kunt met tienduizend”, aldus Anne. Toch lukte het Esther en Anne om er een zeer succesvolle onderneming van te maken, waar tegenwoordig een miljoenenomzet wordt gedraaid.

Alleen de samenwerking met Van Ramshorst bleek een zwarte bladzijde in hun sprookjesboek. Van Ramshorst daagde de zussen ooit voor de Ondernemingskamer, omdat hij geen enkele inspraak had binnen het bedrijf. Zo besloten Anne en Esther tot driemaal toe hun salaris te verhogen, zonder dat met Marco te bespreken. Mede daarom wilden de Vedders hun investeerder uitkopen, maar Van Ramshorst beweerde dat zijn aandeel 650.000 euro waard was en zij wilden er slechts 150.000 euro voor geven.

Daarom hebben ze er destijds van afgezien, maar in de jaren daarna hebben ze meermaals nog een bod gedaan. Aangezien de zaken uitstekend gingen, werden de aandelen alleen maar meer waard. Uiteindelijk kochten ze in 2022 de aandelen terug. Ze mogen niet vertellen voor welk bedrag, maar Quote pluisde de jaarrekening uit en zag dat het eigen vermogen in 2022 plotseling met ruim een miljoen euro was gekrompen. Maar Esther en Anne zijn nu wel helemaal zelf eigenaar van het succesvolle bedrijf.

“Ik krijg er nog altijd buikpijn van als ik eraan terugdenk”, erkent Esther. “Het was heel zuur en een dure les, maar uiteindelijk ook iets waarop we heel trots zijn.”

De vriend van Esther Vedder

Ook in de liefde gaat het Ester voor de wind. Ze is samen met haar vriend Ismaël de Ling. Ismaël heeft diverse studies gedaan, onder meer aan de Universiteit van Nyenrode, weet alles van Artificial Intelligence en werkt tegenwoordig als Senior Account Partner. Sinds 2021 heeft hij een relatie met Esther Vedder. Zij kregen eind augustus 2023 hun eerste kind: dochter Frankie Anna de Ling. Frankie Anna is op dit moment nog 0 jaar oud.

