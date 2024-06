Alles over Ellen Callebout (Vermogen, Leeftijd, Beroep)

De Vlaamse televisiegoeroe Gert Verhulst is een van de meest invloedrijke mediapersoonlijkheden van België. Hij is echter niet alleen zeer succesvol op werkgebied, maar ook in de liefde. Gert is namelijk al meer dan vijf jaar getrouwd met Ellen Callebout. In dit artikel lees je alles over haar, van haar vermogen tot haar beroep.

Leeftijd en afkomst

Ellen Callebout is in 1978 geboren in het Belgische Blankenberge, een kustplaats niet ver van de Nederlandse grens. Dat houdt in dat ze op dit moment 46 jaar oud is. Daarmee is ze tien jaar jonger dan haar man Gert. Ze groeide op in Blankenberge, een gemeente van 20.000 inwoners op een halfuur rijden van Cadzand en van Brugge. Na haar middelbare school besloot Ellen een eigen brasserie te beginnen.

Samen met haar broer Tommy en haar ex-vriend Eddy Verburgh richtte ze het restaurant Le Grand Café in Blankenberge op. Zelf was ze dan ook veelvuldig in dat restaurant te vinden. Op die manier leerde ze Gert Verhulst kennen. Gert ging regelmatig na de Studio 100-zomershow koffie drinken in het nabij gelegen Grand Café. Het duurde wel even voor de liefde tussen de restauranteigenaresse en de televisiemaker werd aangewakkerd.

Elkaar ontmoet

“Gert kwam daar al twee jaar over de vloer”, vertelde Ellen aan Nouveau. “We gaven elkaar in het begin weinig aandacht. Ik was zelf niet bezig met de media en las ook geen tijdschriften en keek zelden televisie. Mijn leven bestond uit werken en surfen. Ik wist wel dat hij Gert van Samson was, omdat mijn jongere zus daarnaar keek. Maar alles daaromheen had ik gemist, bijvoorbeeld de hele heisa rondom Karen (het K3-lid met wie Gert een relatie had).”

Pas na twee jaar kregen de twee wat meer oog voor elkaar. “Toen we allebei vrijgezel waren, was er ineens wél wat meer oogcontact. Wat plagerij. Hij zei: ‘Kom eens naar mijn show kijken’.” Zo gezegd, zo gedaan. Ellen ging naar een show van Gert kijken en de twee bleven daarna sms’en. “We bleven ook afspreken en werden verliefd”, aldus Ellen. “Maar we hebben het in het begin wel heel rustig aangevlogen.”

Gert had namelijk al kinderen van elf en twaalf jaar. “We hebben hen er bewust buiten gehouden”, vertelt Gert. “Het eerste jaar kwam Ellen niet naar mij als de kinderen er waren.” Pas na een zeer lange dateperiode gingen de twee samenwonen en het bleek al snel te klikken tussen Ellen en de kinderen van Gert. “Dat zat vanaf het eerste moment goed. Ellen heeft niet ‘de nieuwe moeder’ willen spelen. De kinderen zagen haar vanaf het begin als een soort vriendin.”

Het beroep van Ellen Callebout

Tegenwoordig heeft Ellen weinig meer om handen als het om werk gaat. Ze zorgt voor de kinderen en geniet van een leven vol luxe. Voorheen was dat wel anders, toen moest ze flink de handen uit de mouwen steken. Voordat ze met Gert aanpapte, maakte ze overvolle werkweken in het restaurant. Daarnaast was ze actief in de politiek. Ze stond destijds bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de partij Open VLD.

Haar vermogen

De reden dat Ellen niet meer hoeft te werken, is dat ze een flink vermogen heeft. Dat heeft ze niet opgebouwd door haar aandeel in het restaurant te verkopen (wat ze wel heeft gedaan) of door een glansrijke politieke carrière, maar ze is op 1 juni 2019 in het huwelijksbootje gestapt met een van de rijkste mannen van België. Zijn vermogen wordt geschat op 56 miljoen euro.

Laten we nu maar hopen dat Ellen in gemeenschap van goederen is getrouwd, dan heeft ook zij een flinke bankrekening. Maar over financiën hoeft ze zich in ieder geval voorlopig geen zorgen te maken. Ze krijgt van haar Gert alles wat haar hartje begeert.

Gert ging vreemd

Inmiddels zijn Gert en Ellen al meer dan tien jaar gelukkig samen. Al moet worden erkend dat er een kleine pauze tussen zat. Gert had tien jaar geleden namelijk een affaire met K3-lid Josje, iets wat hij later zelf heeft toegegeven. Inmiddels is dat helemaal vergeten en vergeven. “Hij zei dat dat de grootste fout uit zijn leven was”, vertelde ze aan HUMO. “Daarom heb ik het hem inmiddels vergeven. Het heeft onze relatie alleen maar sterker gemaakt.”