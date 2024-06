Is Elektrisch Fietsen Gezond? 10 Gezondheidsvoordelen

Elektrische fietsen worden al lange tijd aangeprezen als een veel milieuvriendelijkere optie voor woon-werkverkeer in vergelijking met autorijden of het nemen van het openbaar vervoer – maar de voordelen voor gezondheid en welzijn worden vaak over het hoofd gezien.

Er zijn zoveel voordelen van fietsen en als je naar je werk fietst, kun je je woon-werkverkeer aanzienlijk verbeteren – en hoewel het misschien niet zo bekend is, gelden deze voordelen ook voor elektrische fietsen. Een elektrische fiets kan nog steeds een ongelooflijke workout zijn. Hoewel de trapondersteuning je vermoeide benen kan helpen in tijden van nood, heb je altijd de optie om de intensiteit van je workout te verhogen. Het is win-win!

1. Elektrische fietsen zijn een weinig belastende vorm van lichaamsbeweging

We weten dat fietsen veel vriendelijker is voor je gewrichten en botten dan hardlopen en andere intensieve vormen van lichaamsbeweging – en elektrische fietsen zijn daarop geen uitzondering. Een e-bike met middenmotor is zelfs een veiligere keuze voor diegenen die zich zorgen maken over gewrichtspijn en langdurige schade aan hun knieën – op elk moment dat je het gevoel hebt dat je minder energie moet uitoefenen, kun je ervoor kiezen om de ‘ondersteuningsstand’ een handje te helpen.

Investeren in een elektrische fiets als vorm van lichaamsbeweging is investeren in je gezondheid op de lange termijn. Geloof ons, je knieën zullen je dankbaar zijn!

2. Rijden op een elektrische fiets met trapondersteuning is een geweldige vorm van cardiovasculaire fitness

Fietsen in het algemeen is een bekende vorm van cardiofitness. Als je je inspant om op de fiets te trappen, gaat je hartslag ongetwijfeld omhoog, en dat geldt ook voor elektrische fietsen, die nog steeds inspanning en beweging van de berijder vragen.

Afhankelijk van hoeveel je je hart en longen precies wilt laten werken, kun je ervoor kiezen om harder te trappen om de fiets sneller te laten gaan – en je hebt nog steeds de optie om minder inspanning te leveren terwijl je in beweging blijft. Als je je bijzonder energiek voelt, kun je de elektrische fiets ook gewoon als een gewone fiets gebruiken, door de trapondersteuning niet te gebruiken. Bekijk de prachtige Amslod fietsen eens!

3. Met een elektrische fiets kun je je vitamine D niveaus aanvullen

Omdat de meeste mensen op het noordelijk halfrond een tekort aan vitamine D hebben, is naar buiten gaan bij elke gelegenheid een gemakkelijke manier om de vitamine van de zon op te nemen. De hele dag binnen zitten – of dat nu op het werk is of in het openbaar vervoer – in combinatie met een druk schema betekent dat het onrealistisch kan zijn om lang genoeg buiten te zijn om onze dagelijkse dosis vitamine D binnen te krijgen.

Maar het combineren van je vitamine D-hulp met je dagelijkse woon-werkverkeer kan de perfecte manier zijn om dit voor elkaar te krijgen. Niet alleen helpen gezonde vitamine D-niveaus om je humeur te verbeteren, maar vitamine D is ook cruciaal voor het behoud van gezonde botten.

4. Zelfs E-bikes met trapondersteuning kunnen een vorm van weerstandstraining zijn!

Iedereen die wel eens een lange fietstocht heeft gemaakt of een spinningles heeft gevolgd, kan je vertellen dat het werk in het zadel je benen net zo goed laat branden en je spieruithoudingsvermogen opbouwt als een leg day in de gym.

Als je op zoek bent naar een vorm van weerstandstraining om je onderlichaam te trainen, hoef je niet verder te kijken dan je e-bike – gebruik de ondersteuningsstand in je voordeel om te bepalen hoe hard je die bilspieren en quads wilt laten werken. Nog een geweldige manier om wat lichaamsbeweging te doen voor wie weinig tijd heeft.

5. Bewegen met een e-bike kan de gezondheid van je hersenen verbeteren

Als je je ooit hebt verdiept in manieren om je mentale welzijn te verbeteren, ben je vast en zeker de aanbeveling tegengekomen om regelmatig te mediteren in je schema in te passen. Fietsen is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je aan meditatie denkt, maar het kan wel een vorm van ‘bewegende meditatie’ zijn. Als je ooit hebt gekeken naar manieren om je mentale welzijn te verbeteren, ben je vast en zeker aanbevelingen tegengekomen om regelmatige meditatie in je schema in te passen. Hoewel fietsen misschien niet het eerste is waar je aan denkt als je aan meditatie denkt, kan het een vorm van ‘bewegende meditatie’ zijn.

Wat is dat precies? Bij bewegende meditatie concentreer je je op de bewegingen van je lichaam of ademhaling en breng je bewustzijn naar je lichaam. Dit kan helpen om de geest te kalmeren en is een geweldig alternatief voor degenen die het moeilijk vinden om zich te concentreren tijdens zittende of stille meditatie.

6. Rijden op een e-bike kan je kern uitdagen

Als je in het zadel zit, werk je misschien niet zo hard aan je core strength als tijdens een sessie planken en deadbugs in de sportschool, maar als je op de elektrische fiets stapt, wordt je core toch aan het werk gezet – en omdat die nodig is voor balans en stabiliteit bij het assisteren van de rest van je lichaam, krijg je ook nog eens een functionele core workout. Als je in het zadel zit, werk je misschien niet zo hard aan je core strength als tijdens een sessie planken en deadbugs in de sportschool, maar als je op de elektrische fiets stapt, werkt je core wel. En omdat het nodig is voor balans en stabiliteit bij het assisteren van de rest van je lichaam, geeft het je ook nog eens een functionele core workout. Je buikspieren branden misschien niet meer na je dagelijkse ritje op de elektrische fiets, maar je houdt die core wel levendig en sterk.

7. Het kan het stressniveau verlagen

Laten we eerlijk zijn – of je nu last hebt van je werk, je gezin of je algemene zorgen, we kunnen allemaal wel wat ontspanning gebruiken. Als je niet weet waar je moet beginnen, is het soms echt zo eenvoudig als op je elektrische fiets stappen en naar de buitenlucht gaan om je hoofd leeg te maken. Als je niet weet waar je moet beginnen, is het soms echt zo eenvoudig als op je elektrische fiets stappen en naar de buitenlucht gaan om je hoofd leeg te maken.

Het lijkt misschien niet veel, maar wat frisse lucht inademen en het bloed laten stromen – al is het maar minimale beweging en de ‘ondersteuningsstand’ – kan wonderen doen om die stressniveaus in een mum van tijd te verlagen.

8. Dagelijks woon-werkverkeer zorgt voor een consistente trainingsroutine

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt – het ene moment ben je ongelooflijk gemotiveerd om fit te worden en meld je je aan voor een jaar lidmaatschap van de sportschool, maar twee weken later is je motivatie verdwenen en kost het lidmaatschap je alleen maar geld.

De meest effectieve manier om te trainen is door consequent iets te doen, dus wat is er beter dan je dagelijkse woon-werkverkeer? De elektrische fiets is het perfecte antwoord – je hoeft je niet volledig in te spannen voor een fietstocht dankzij de ‘ondersteuningsmodus’, maar je krijgt nog steeds elke dag wat beweging terwijl je jezelf naar je werk brengt – wat je toch al moet doen!

9. Het kan je helpen herstellen van een intensieve training

Voor degenen die serieus met lichaamsbeweging bezig zijn, kan een ontspannen fietstocht een geweldige manier zijn om actief herstel in je trainingsregime op te nemen. Een elektrische fiets kan dit naar een hoger niveau tillen – je krijgt nog steeds een herstelfiets, maar je kunt de intensiteit nog verder omlaag brengen met de ‘ondersteuningsstand’, afhankelijk van hoe intensief de rest van je trainingsweek is geweest.

10. Met een E-bike kun je blessures aanpakken

Als je last hebt van pijntjes en blessures, is het gebruik van een e-bike een geweldige manier om je lichaam in beweging te houden en te laten profiteren van regelmatige lichaamsbeweging zonder het risico op verergering van die blessures.

Bepalen hoeveel stress je op je lichaam uitoefent door je inspanning op de pedalen aan te passen, kan uiteindelijk het verschil betekenen tussen een blessure overbelasten of voorkomen dat het zover komt. Als je een opflakkering voelt aankomen, trek dan gewoon je trapkracht terug en laat die ‘ondersteuningsstand’ je helpen!