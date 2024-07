Dit moet je beslist checken voordat je met de Auto op Vakantie gaat

Met de auto op vakantie gaan biedt veel voordelen. Je kunt je gemakkelijk van de ene naar de andere locatie verplaatsen en je kunt veel meer bagage meenemen dan wanneer je op de fiets of met het openbaar vervoer reist. Er zijn echter ook heel wat zaken waarmee je rekening moet houden. Het voertuig moet uiteraard in goede conditie zijn, maar het is daarnaast ook belangrijk om je te verdiepen in de verkeersregels van alle landen die je doorkruist.

Neem extra vloeistoffen mee

Uiteraard controleer je voor vertrek of de vloeistofniveaus in je auto op peil zijn. Het kan overigens ook geen kwaad om door de garage een extra controle te laten uitvoeren voordat je een lange reis gaat maken. Liever een paar tientjes extra uitgeven voor een goede controle dan straks een dure reparatie moeten betalen. Neem ook wat extra vloeistoffen mee op reis, zoals ruitenwisservloeistof en motorolie. Let op: pak niet zomaar de eerste de beste flacon Kroon Oil mee, maar zoek eerst op welke viscositeit de motor van jouw auto vereist. Raadpleeg hiervoor het handboek van het voertuig.

Overige benodigdheden

In Nederland ben je als automobilist verplicht om een gevarendriehoek bij je te hebben. In veel andere landen zijn daarnaast ook andere zaken verplicht, zoals een verbanddoos, veiligheidshesjes, reservelampen en een brandblusser. Controleer dus bij een betrouwbare partij welke zaken je verplicht bij je moet hebben tijdens jouw reis. Denk daarbij altijd een paar stappen verder. Wat gebeurt er als je lange tijd in de file staat? Een koelbox met wat flesjes water is zeker aan te bevelen.

Afwijkende verkeersregels

Besef goed dat verkeersregels van land tot land kunnen verschillen. We hebben het dan niet alleen over de maximum snelheden, maar ook over allerlei andere zaken. Zo mag je in sommige landen bijvoorbeeld niet eten terwijl je aan het sturen bent. Even snel een broodje naar binnen werken is dus verboden en kan je een fikse boete opleveren als je betrapt wordt. Er zijn ook landen waarbij je minder hard mag rijden wanneer je een fietsendrager op de auto gemonteerd hebt. Bovendien moet je voor zo’n fietsendrager in sommige landen een speciaal markeringsbord plaatsen.

Contactgegevens

Tenslotte: zorg ervoor dat al je papierwerk in orde is. Rijbewijs, kentekenbewijs, verzekeringspapieren, dat zijn zaken die je bij je moet hebben. Handig: telefoonnummers van pechdiensten en je verzekeringsmaatschappij.