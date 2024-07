Wie is de extreemrechtse Denis Kapustin precies?

Denis Kapustin is een van de weinige Russen die wél wordt gewaardeerd in Oekraïne, al is dat lang niet door iedereen. Hij heeft de Russische president Vladimir Poetin de rug toegekeerd en vecht met zijn Russische Vrijwilligerskorps mee aan de zijde van Oekraïne. Opmerkelijk, dus dat vraagt om opheldering. In dit artikel alles over de extreemrechtse Denis Kapustin.

Denis Kapustin (40), in sommige gebieden ook bekend als Denis Nikitin en “White Rex,” is een omstreden figuur die momenteel betrokken is bij de oorlog in Oekraïne als leider van het Russische Vrijwilligerskorps (RVC). Hij is geboren op 6 maart 1984 in Moskou en verhuisde op 17-jarige leeftijd naar Duitsland. Hier bouwde hij een reputatie op als een skinhead, straatvechter en rechtsextremist, wat hem een berucht persoon maakte in zowel Duitsland als Rusland.

De jeugd van Kapustin

Kapustin’s verhuizing naar Duitsland was het begin van zijn betrokkenheid bij extreemrechtse bewegingen. In Duitsland groeide hij uit tot een prominent figuur binnen de neonazi- en hooliganbendes. Zijn boks- en vechtsportachtergrond hielp hem om snel bekendheid te verwerven. Hij richtte het kledingmerk “White Rex” op, dat populair werd binnen rechtsextremistische kringen en sportevenementen organiseerde die geweld en racisme promootten. Kapustin werd door de Duitse autoriteiten beschouwd als een invloedrijke neonazi, hoewel hij deze beschuldigingen altijd heeft ontkend en zichzelf beschrijft als ‘een conservatieve nationalist’.

Betrokkenheid bij Oekraïne

Kapustin’s betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne kwam naar voren met de oprichting van het Russische Vrijwilligerskorps (RVC). Deze paramilitaire groep, die bestaat uit Russische ultranationalisten en rechtsextremisten, voert operaties uit tegen Rusland vanuit Oekraïne. De groep heeft als doel het regime van Vladimir Poetin omver te werpen en een eigen regime in Rusland te vestigen. Kapustin’s RVC voert voornamelijk grensoverschrijdende aanvallen uit en is betrokken bij guerrilla-oorlogsvoering tegen Russische troepen. Dit heeft geleid tot gemengde reacties, gezien de extremistische achtergrond van veel van zijn leden.

De activiteiten van het RVC en Kapustin zelf zijn omstreden. Enerzijds worden ze gezien als moedige strijders tegen het Poetin-regime, anderzijds als een gevaarlijke groep extremisten die niet overeenkomt met de waarden van de Oekraïense strijd. Zijn verleden als neonazi en zijn huidige associaties met extremistische groeperingen zorgen voor controverse. De Oekraïense regering en militaire leiders staan voor een dilemma: aan de ene kant kunnen ze de militaire ervaring en toewijding van het RVC heel goed gebruiken, aan de andere kant weten ze dat geassocieerd zullen worden met een ander kwaad.

In een interview met Politico, beschrijft een Oekraïense commandant Kapustin als een complex persoon. Hoewel zijn extreme opvattingen problematisch zijn, erkent de commandant dat Kapustin en zijn RVC waardevolle bijdragen leveren aan de strijd tegen Rusland.

Denis Kapustin is meer dan alleen een militante leider. Zijn persoonlijke leven laat ons zijn drijveren iets beter begrijpen. Geboren en getogen in Rusland, voelde hij zich altijd verbonden met zijn vaderland, ondanks zijn verhuizing naar Duitsland. Zijn haat tegen het Poetin-regime en zijn verlangen om een ander soort Rusland op te bouwen, dreef hem naar Oekraïne. Hij ziet zichzelf als een patriot die vecht voor een rechtvaardiger en vrijer Rusland, ondanks de controversiële methoden die hij gebruikt.

In zijn eigen woorden, die hij gebruikte in interviews, stelt Kapustin dat hij vecht voor een Rusland zonder corruptie en onderdrukking. Hij gelooft dat radicale actie nodig is om echte verandering teweeg te brengen, een standpunt dat hem zowel bewondering als veroordeling oplevert. Zijn bereidheid om zijn leven te riskeren voor zijn overtuigingen getuigt van zijn vastberadenheid, hoewel de ideologische grondslagen van zijn strijd veel vragen oproepen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

De toekomst van Denis Kapustin en het Russische Vrijwilligerskorps is onzeker. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, blijft de rol van extremistische groeperingen zoals het RVC een onderwerp van debat. Kapustin trekt zich er in ieder geval weinig van aan en zal ‘niet stoppen voor Moskou is bereikt’.