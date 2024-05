Alles over de knappe Demi Rutting + Meest Naakte Foto’s!

De kans is groot dat je Demi Rutting kent van haar deelname aan het populaire televisieprogramma Temptation Island. Of misschien volg je deze knappe fitgirl wel op sociale media. Maar onze Demi verdient eigenlijk nog veel meer Instagram-volgers. Bij deze onze poging om daar een bijdrage aan te leveren. Hier lees je alles over de beeldschone Demi Rutting!

Demi Rutting is op 24 november 1996 geboren in Culemborg, een stad in Gelderland van dertigduizend inwoners tegen de grens met de provincie Utrecht. Demi is op dit moment 27 jaar oud. Na de basisschool ging ze naar het Koningin Wilhelmina Collega in Culemborg. Daar rondde ze de havo succesvol af, waarna ze haar grote passie achterna ging: sport. In 2016 startte ze de opleiding Sportkunde aan de Hogeschool Inholland in Haarlem. Binnen vier jaar had ze haar diploma binnen.

Al tijdens haar studie begon Demi met het exploiteren van haar eigen eet- en trainingsschema’s, waarmee ze zeer succesvol was. Na haar afstuderen besloot Demi een dj-cursus te gaan volgen, waar ze uiteindelijk ook echt wat mee is gaan doen. Ze treedt regelmatig op als dj op feesten en partijen. Maar ook haar voorliefde voor sport is nog niet verdwenen. Wel heeft ze inmiddels de voetbalschoenen ingeruild voor de halters. Demi is namelijk dag en nacht in de sportschool te vinden.

In 2009 begon Demi Rutting met voetballen. Ze kwam in de MC1 van VV Vriendenschaar terecht. Demi begon haar voetballoopbaan als keepster en stroomde zelfs door naar het eerste vrouwenelftal van de Culemborgse vereniging. Inmiddels heeft ze haar lidmaatschap opgezegd en een fitnessabonnement afgesloten. Daarnaast is Demi ook bezig met modellenwerk. Zo heeft ze al eens in de FHM gestaan, wat de lezers uiteraard goed beviel met zo’n lichaam als dat van Demi.

Deelname aan Temptation Island

In 2019 besloot Demi Rutting samen met haar toenmalige vriend Sydney Bout mee te doen aan het televisieprogramma Temptation Island. Waarom ze daaraan meedeed? “Ik vond het een leuk avontuur om te delen met mijn vriend en de reis was mooi meegenomen, maar natuurlijk deed ik ook mee voor de bekendheid. Het tv-wereldje heeft me altijd al aangetrokken. Iedereen doet mee voor de bekendheid. Het is niet voor niets dat sommige mensen zich tijdens de opnames steeds dommer gingen gedragen. Ze doen echt alles om in beeld te komen.”

Dat seizoen staat ook wel bekend als het saaiste seizoen ooit in Temptation Island. Er gebeurde vrijwel niets en ook Demi en Sydney overleefden eenvoudig. De eerste zestien weken na het programma mochten de twee niet met elkaar in het openbaar gezien worden, want dat zouden spoilers zijn. Demi verhuisde van Culemborg naar Heemstede om daar samen te gaan wonen met haar vriend. Maar al vrij snel bleek de relatie niet meer wat het geweest was. Ze wilde niet vertellen waarom het misging tussen Sydney en haar, maar was er wel kapot van. “Wat er is gebeurd, heeft me echt een knauw gegeven. Ik viel af, kon niet meer sporten, niet meer goed slapen. We hebben helemaal geen contact meer en wat mij betreft, gaat dat ook niet meer gebeuren. Maar uiteindelijk heb ik de knop om kunnen zetten en nu gaat het zó goed met me”, vertelde ze in gesprek met De Gelderlander.

Demi Rutting op Onlyfans?

Mede door de vele haat die ze online kreeg, schermde ze haar Instagram-account af en verwijderde ze haar Facebook-profiel. Na de breuk met Sydney moest ze weer bij haar ouders in Culemborg gaan wonen. Inmiddels gaat het weer een stuk beter. Ze heeft haar socials weer opgepakt en zit inmiddels op meer dan 100.000 volgers op Instagram, wat haar een echter influencer maakt. Maar waar Demi voornamelijk haar geld mee verdient, is erotische content plaatsen op 18+ platforms. Ze heeft zelf geen account op Onlyfans, maar wel op Fancentro, een vergelijkbaar platform. Voor 42 euro per maand zie je de meest uitdagende en naakte foto’s en video’s van Demi. En ze heeft al 11.000 volgers.

De nieuwe vriend van Demi Rutting

Demi Rutting heeft inmiddels een nieuwe vriend aan de haak geslagen. Ze heeft een relatie met Daan Raijmakers, een fitnesscoach en personal trainer. Hoe kan het ook anders? Zelf zegt ze nu haar ultieme billentrainer te hebben gevonden. Ze hebben elkaar ontmoet via Instagram. “Ik ben voor hem gevallen doordat ik op zo’n bizar goed en fijn niveau met hem kan communiceren. Ik kan alles met hem bespreken en voel me in de zes maanden dat ik hem ken zo ontzettend op mijn gemak bij hem.”

De meest naakte foto’s van Demi Rutting

We sluiten af met een mooie bonus. Wij hebben de meest naakte foto’s van Demi Rutting voor je op een rijtje gezet. Enthousiast geworden? Dan is een abonnementje op Fancentro zeker aan te raden, daar laat Demi helemaal niets meer aan de verbeelding over.