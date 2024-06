De 5 Beste Tuinmeubel Materialen: Voor- en Nadelen

Het is bijna de tijd van het jaar dat we eindelijk aan de lente en de zomer kunnen gaan denken. Als je dit leest, betekent dit dat je op zijn minst een beetje nieuwsgierig bent naar buitenmeubilair en meer wilt weten over de materialen die worden gebruikt om ze te maken.

De voor- en nadelen van rotan tuinmeubelen

Een van de meest gebruikte materialen voor buitenmeubilair, zoals een loungeset bijvoorbeeld, is rotan. Rotan tuinmeubelen zijn bestand tegen UV-licht, wat betekent dat ze in de zon kunnen staan en dat de kleur niet verbleekt of vervaagt. Een ander groot pluspunt is dat rotanmeubels relatief weinig onderhoud vergen, wat voor een groot deel te danken is aan hun slijtvaste en duurzame structuur. Voor alle interieurliefhebbers onder ons: rotan is een ongelooflijk esthetisch materiaal en rotan tuinmeubelen zijn al tientallen jaren erg populair. Dat gezegd hebbende, is de populariteit de laatste jaren nog gestegen. Hoewel het natuurlijke uiterlijk meer dan genoeg is om mee rond te komen, kunnen rotan stoelen en banken een vleugje maatwerk krijgen door het gebruik van buitenkussens.

Als materiaal is rotan sterk afhankelijk van hoe het eruit ziet als het eenmaal gevlochten is. Daarom is het belangrijk om nieuwe rotanmeubels goed te controleren om te kijken of er geen losse draden zijn die niet goed geweven zijn. De reden hiervoor is dat deze plekken kunnen rafelen en hoewel het enige tijd kan duren voordat ze volledig rafelen, zal het de duurzaamheid en esthetische kwaliteiten van het meubel ondermijnen. Het is ook belangrijk om te weten dat rotan tuinmeubelen als een investering moeten worden beschouwd, omdat er vaak een hoger prijskaartje aan hangt als ze op de juiste manier zijn gemaakt.

Voordelen van rotan:

Tijdloos aantrekkelijk

UV-bestendig

Weinig onderhoud

Gemakkelijk aan te passen met kussens

Recyclebaar

Nadelen van rotan:

Losse weefsels kunnen een negatieve invloed hebben

Aanvankelijk duur

De voor- en nadelen van aluminium tuinmeubilair

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: aluminium is een fenomenaal materiaal voor buitenmeubilair. Het ziet er geweldig uit en is opmerkelijk veelzijdig, terwijl het toch relatief goedkoop is. En misschien nog wel belangrijker: aluminium wordt op grote schaal gerecycled. Dit lijkt misschien een vreemde gedachte als je op zoek bent naar nieuwe buitenmeubelen, maar er komt een tijd dat je een upgrade wilt en op die dag kunnen je aluminium tuinmeubelen gerecycled en hergebruikt worden. Een andere fantastische eigenschap van aluminium tuinmeubelen is dat ze erg duurzaam zijn en niet roesten zoals ijzer of staal.

Een eigenschap die zowel een zegen als een vloek is als het om aluminium meubels gaat, is dat ze licht zijn. Dit maakt het gemakkelijk om dingen te verplaatsen als je dat nodig vindt, maar er is ook de mogelijkheid dat dingen rondwaaien bij harde wind. Aluminium meubelen met een hol frame zijn bijzonder kwetsbaar en grote buigingen of deuken als gevolg van rondgeslingerd worden kunnen het gebruik ervan onveilig en lelijk maken. Je moet ook goed opletten of er lasnaden op aluminium tuinmeubelen zitten, want het kan een erg lastig tuinmeubel materiaal zijn om aan elkaar te hechten. Over het algemeen hebben meubelen van hogere kwaliteit schoren of hoekprofielen voor extra steun.

Voordelen van aluminium:

Aantrekkelijk en toch goedkoop

Recycleerbaar

Duurzaam en gaat lang mee

Roest of corrodeert niet

Lichtgewicht

Nadelen van aluminium:

Kwetsbaar bij harde wind

Gemakkelijk beschadigd

De voor- en nadelen van smeedijzeren tuinmeubelen

Smeedijzeren buiten- en terrasmeubelen staan erom bekend dat ze zwaar en stevig zijn. Het is onwaarschijnlijk dat een smeedijzeren terrastafel of -stoel tijdens een regenbui of hevige windvlaag gemakkelijk omver wordt gegooid zoals lichtgewicht terrasmeubilair dat kan. Bijgevolg kunnen alle soorten smeedijzeren terrasmeubelen tijdens de wintermaanden buiten worden opgeborgen en nemen ze geen ruimte in beslag in de garage. Smeedijzer is ook gemakkelijk te bewerken en leent zich voor mooie, decoratieve ontwerpen. Smeedijzeren terrasmeubelen zijn versierd met bloemmotieven, wervelingen en andere sierlijke accenten.

Aan de andere kant vereisen tuinmeubelen van smeedijzer nogal wat routineonderhoud. Omdat smeedijzer kan roesten, moet het jaarlijks behandeld worden met een afdichtmiddel of was, maar met de juiste zorg kunnen de meubelen een aantal jaren meegaan, daarom kan dit ook leiden tot een flink prijskaartje, vaak duurder dan andere buitenmeubelen.

Voordelen van smeedijzer:

Zwaar en stevig

Kan gemakkelijk opgeborgen worden in de wintermaanden

Decoratief

Nadelen van smeedijzer:

Vereisen routineonderhoud

Duur

De voor- en nadelen van roestvrij stalen tuinmeubelen

Rvs tuinmeubilair is extreem duurzaam en windbestendig, en daarom een geweldige aankoop als je je buitenmeubilair vaak gebruikt tijdens de zomermaanden. Hoewel ze over het algemeen iets duurder zijn dan smeedijzer, behouden roestvrij stalen tuinmeubelen hun waarde beter na de eerste aankoop. Dit is iets om in gedachten te houden als je je tuinmeubelen regelmatig wilt bijwerken, want ze verkopen tweedehands heel goed.

Zelfs bij roestvrij staal is roest een probleem. Dit komt doordat er verschillende soorten roestvrij staal zijn, waarbij legeringen met een hoger chroomgehalte beter bestand zijn tegen corrosie. Helaas betekent een hoger chroomgehalte een hoger prijskaartje en daarom zijn veel roestvrijstalen tuinmeubelen van een relatief laagwaardige legering met een beschermende poedercoating. Laat je hierdoor echter niet afschrikken, want dit is meer dan genoeg voor buitenmeubels. Dat gezegd hebbende, is het nog steeds verstandig om de roestvrijstalen tuinmeubelen afgedekt te houden tijdens de wintermaanden en ook tijdens langere periodes van onbruik tijdens de zomer. Het is ook belangrijk om te onthouden dat roestvrijstalen tuinmeubelen vanwege hun warmte vasthoudende eigenschappen bedekt moeten worden met stoffen en kussens om het risico dat iemand zich brandt te verkleinen.

Voordelen van roestvrij staal:

Duurzaam & duurzaam

Windbestendig

Houdt zijn waarde

Nadelen van roestvrij staal:

Kan roesten als het niet goed onderhouden wordt

Leidt warmte in de zomer

Zwaar en kan moeilijk te verplaatsen zijn

De voor- en nadelen van houten tuinmeubilair

Eak, teak en grenen zijn drie van de meest voorkomende tuinmeubelmaterialen, wat logisch is als je bedenkt dat ze vergelijkbare eigenschappen hebben. Daardoor zijn de voor- en nadelen van de drie materialen in grote lijnen hetzelfde: eiken, teak en grenen tuinmeubelen geven de tuin een authentieke en rustieke uitstraling. Bovendien kunnen houten tuinmeubelen met het juiste onderhoud gemakkelijk meer dan tien jaar meegaan.

Hout kan echter ook gaan rotten en heeft regelmatig onderhoud nodig om meerdere jaren mee te gaan. Hierbij moet wel vermeld worden dat zowel teak als grenen tuinmeubelen relatief gemakkelijk te beschadigen zijn en vatbaar zijn voor ‘beweging’ in vergelijking met ander hout. Het krimpen en uitzetten bij het wisselen van de seizoenen door hogere en lagere vochtniveaus is bijvoorbeeld een probleem, wat problemen kan veroorzaken met het schilderwerk. We raden aan om de meubels afgedekt te houden als je ze niet gebruikt, zelfs in de zomer en lente.

Voordelen van hout:

Geeft een authentiek en rustiek gevoel

Kan meer dan tien jaar meegaan als je het goed onderhoudt

Recyclebaar

Nadelen van hout:

Vereist regelmatig onderhoud

Gevoelig voor beweging

