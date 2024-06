Alles over Bender (Leeftijd, Journalist, Youtube)

Zonder enige twijfel is Bender het meest opmerkelijke journalistieke YouTube-kanaal van Nederland. Met de piepjonge Benjamin Julius Pearson Buit als gezicht van het kanaal, heeft het meer dan 200.000 abonnees. Tijd om dit mysterie eens te ontrafelen. In dit artikel lees je alles over het YouTube-kanaal Bender!

Wie of wat is het YouTube-kanaal Bender?

Het YouTube-kanaal Bender kwam als een paddenstoel uit de grond geschoten. Het werd in maart 2023 opgericht en ging vervolgens al snel met diverse video’s viraal in Nederland. Inmiddels worden de video’s standaard tussen de 100.000 en 500.000 keer bekeken, met een gemiddelde van 200.000 per video. Maar wie zit achter het enorme succes van Bender? Dat is Benjamin Julius Pearson Buit en daar vertellen we je graag meer over.

Leeftijd van Bender

Benjamin Julius Pearson Buit, de jongen achter Bender, is op dit moment nog maar 15 jaar oud. Sterker nog, toen hij begon met zijn YouTube-kanaal was hij nog maar veertien jaar oud. Hij richtte in juni 2023 zijn eigen bedrijf ‘Bender Entertainment’ op. Benjamin is woonachtig in het Gooi, maar heeft zijn onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar. Hij richtte het bedrijf samen om met zijn broer Tommy Christopher Bernhardus Buit en kennis Frits-Willem Elon Orhan van der Hoeven.

Bender breekt door als journalist

Maar wat maakt het kanaal van Bender nu zo bijzonder? Nou, het feit dat hij als een van de weinigen van zijn genaratiegenoten al journalistiek bedrijft op behoorlijk niveau. Het kanaal Bender is vergelijkbaar met media als PowNews en GeenStijl. Benjamin zoekt de schurende plekken in de samenleving op en is dus veel bij protestacties te vinden. Daar stelt hij als jonge jongen prikkelende en kritische vragen aan demonstranten en toeschouwers.

Die vragen zullen hem ongetwijfeld van tevoren ingefluisterd worden, want in journalistiek opzicht zijn de vragen van hoog niveau. Benjamin toont echter ook regelmatig zijn eigen journalistieke talent door goed door te vragen en met gevatte reacties en wedervragen te komen. Hoewel Bender nog maar een kind is en ook een vertederende indruk maakt, is er ook weleens agressie richting hem, door zijn kritische vragen.

Bender is zeker niet onomstreden. Zijn provocerende stijl en soms rechtse standpunten hebben geleid tot kritiek, vooral wanneer hij demonstranten op straat interviewt. Deze interviews worden vaak gezien als arrogant en ongevoelig, wat weerstand oproept bij sommigen. Maar juist dat zorgt natuurlijk voor de views.

Waar komt Bender vandaan?

Benders echte naam verraadt niet direct zijn beroemde achtergrond, maar Bender is de kleinzoon van Rob Out, de legendarische programmadirecteur van Radio Veronica. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan zijn flair en commerciële inzicht. Benjamin werd geboren in een welgestelde familie. Zijn moeder, Anouk Babette Out, erfde een aanzienlijk fortuin van haar vader, Rob Out. Zijn vader, Peter Jan Buit, is een succesvolle ondernemer in achtergrondmuziek voor supermarkten. De familie woont in een luxueuze villa in het Gooi, wat getuigt van hun welvaart.

Bender’s familiegeschiedenis is niet zonder tragedies. Zijn oma, Marion Alice Out-de Jager, overleed toen Bender twee jaar oud was, en zijn tante, Birgit Out, bekend van de hit “Wat gebeurt er pappa?”, stierf ook op jonge leeftijd. Ondanks deze verliezen, groeide Bender op in een comfortabele en financieel stabiele omgeving.

Wat verdient Bender?

Benjamin is dus nog jong, maar verdient met zijn kanaal al behoorlijk wat geld. Van YouTube krijg je een kleine 17 euro per 1000 views. Dat houdt in dat hij gemiddeld 3354 euro per video verdient, terwijl hij zo’n drie video’s per maand maakt. Dat komt neer op een maandinkomen van ruim 10.000 euro. De kans is groot dat daar nog veel productiekosten vanaf gaan en dat hij de winst moet delen met zijn mede-oprichters. Daarom schatten we het salaris van Benjamin op 2500 euro bruto per maand. Niet gek natuurlijk als minderjarige.