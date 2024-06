Alles over Afshin Momadi (Afkomst, Vermogen, Leeftijd)

In Nederland krijgt hij misschien niet veel aandacht, maar internationaal is Afshin Momadi wel degelijk een bekendheid. Hier wordt hij vooral gezien als de ex-vriend van Jaimie Vaes. Dat doet echter geen recht aan zijn indrukwekkende carrière. In dit artikel lees je alles over het leven van Afshin Momadi.

Leeftijd, afkomst en zijn ouders

Afshin Momadi leeft als een superster en omhult zichzelf met een vleugje mysterie. Zijn exacte leeftijd en roots zijn niet breed bekend, maar volgens sommige bronnen is hij geboren op 6 mei 1978 in Teheran, Iran. Dit betekent dat hij momenteel 46 jaar oud is. Hij heeft zowel Iraanse als Duitse roots, met één ouder uit Iran en de andere uit Duitsland. Afshin heeft ook een periode in Nederland gewoond.

Carrière als DJ en zakenman

Al vanaf jonge leeftijd had Afshin een voorliefde voor muziek. Hij groeide uit tot een zeer succesvolle DJ die wereldwijd optreedt. Zijn grootste hits zijn miljoenen keren gestreamd op de grote platforms. Afshin heeft huizen in Berlijn, Barcelona en op Ibiza en reist regelmatig naar plaatsen zoals Parijs, Milaan, Tulum en Mexico-Stad voor optredens. Hij leeft een extreem luxe leven, vliegt met privéjets, bezit peperdure auto’s en draagt altijd designerkleding.

Naast zijn muziekcarrière heeft Afshin ook een sterke interesse in de modewereld. Hij heeft geïnvesteerd in diverse bekende modemerken zoals Pigalle Paris en Boris Bidjan Saberi, en is medeoprichter van het kledingmerk 9N1M SENSE. Met ruim 170.000 volgers op Instagram is hij ook een invloedrijke social media-persoonlijkheid.

Zijn ex Jaimie Vaes

Afshin kreeg onlangs meer bekendheid in Nederland door zijn relatie met de Nederlandse mediapersoonlijkheid Jaimie Vaes, die net uit een moeilijke relatie met zanger Lil Kleine kwam. “Wij kennen elkaar al heel lang, ik denk al een jaartje of twaalf,” vertelde Jaimie aan RTL Boulevard. “Eigenlijk is hij altijd een heel goede vriend van mij geweest.” Afshin was een grote steun voor Jaimie tijdens haar breuk met Lil Kleine, en hoewel een nieuwe relatie even op zich liet wachten, groeiden ze uiteindelijk toch naar elkaar toe.

In de tussentijd werden Afshin en Jamie regelmatig samen gespot in het openbaar. Het zijn natuurlijk ook beiden bekende Nederlanders. Zo kreeg Jamie op de Pride in Amsterdam de kans op haar dj-debuut, waarbij haar vriend Afshin haar de fijne kneepjes van het vak leerde. “Goed gedaan, schat”, zei Afshin na afloop. Maar hij toonde zich ook kritisch. “Al heb ik wel een paar kleine foutjes gehoord”, grapte de dj.

Hun relatie duurde echter niet lang. Acht maanden later maakten Afshin en Jaimie bekend dat ze uit elkaar waren. De twee blijven goede vrienden, maar romantisch zat er niet meer in.

Vermogen en investeringen

Een snelle blik op de Instagram-feed van Momadi laat zien dat hij een zeer vermogend man is. Zijn leven draait om luxe, van auto’s tot huizen en van merkkleding tot luxe vakanties. Naast zijn carrière als DJ is Afshin ook een succesvolle zakenman. Hij heeft in tal van projecten geïnvesteerd en is oprichter van diverse bedrijven. Hij werkt ook voor de Universal Music Group en bij AFterlife. Het vermogen van Afshin Momadi wordt momenteel geschat op 5 miljoen euro, en gezien zijn voortdurende successen zal dit de komende jaren waarschijnlijk alleen maar groeien.

Inmiddels staat Momadi ook op steeds grotere festivals. Laatst draaide hij bijvoorbeeld op Tomorrowland Winter, een gigantisch Belgisch dance-event waar de grootste namen optreden. Verder breidt hij ook zijn carrière in de modewereld steeds verder uit. Hij heeft niet alleen een eigen kledingmerk, maar is ook regelmatig te zien in de kledij van de grootste merken ter wereld. Van Louis Vuitton tot Prada en Balenciaga. En waarschijnlijk ook nog allemaal gesponsord, toch lekker.