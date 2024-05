Snel last van de hitte? Zo ga je ’s zomers toch prettig op vakantie!

Hoewel de een het liefst de hele dag in de warme zonnestralen aan het strand ligt tijdens een zomerse reis, kan de ander daar helemaal niet goed tegen. Behoor je tot de tweede categorie? Dan kan het best een uitdaging zijn om een fijne zomervakantie te boeken. Hoe voorkom je dat je tijdens de hele reis te veel last hebt van de hitte? Dit zijn onze tips!



Kies de juiste locatie

Denk ten eerste kritisch na over de locatie die je uitkiest. Zo is een vakantie naar het zonnige Spanje of het hete Griekenland ’s zomers waarschijnlijk niet helemaal voor je weggelegd als je moeite hebt met hitte. Bezoek daarom liever een andere plek, waar het koeler blijft! Als je wat noordelijker in bijvoorbeeld Europa op reis gaat, heb je minder snel te maken met hoge temperaturen. Ga daarom op vakantie naar Scandinavië, om een goede mogelijkheid te noemen. Ook in Oostenrijk zijn gebieden te vinden waar het weer ’s zomers zeker aangenaam is, maar niet te heet. Ga op zoek naar een mooi vakantiehuis Karinthie: hier geniet je van een zacht klimaat, waar de temperatuur ’s zomers gemiddeld maximaal 23°C is. Zonnig is het er zeker, dus daar kun je alsnog van genieten. Neem een heerlijke duik, want er is veel water in het gebied. Dat biedt natuurlijk ook de nodige verkoeling!

Tactisch moment

Het is ook een slimme optie om op een tactisch moment op vakantie te gaan. In de zomermaanden is het in veel gebieden immers op zijn warmst. Is het een optie om je vakantie op een ander moment te boeken? Als je vastzit aan bijvoorbeeld de schoolvakanties, is dit natuurlijk een uitdaging. Maar dan kan het alsnog een klein verschil maken om zo vroeg of juist zo laat mogelijk in die vakantieperiode op pad te gaan. Mocht je niet vastzitten aan de schoolvakanties, dan kun je natuurlijk gaan wanneer je wilt! In het voorjaar of het najaar is de temperatuur al gauw aangenamer op de plek van bestemming die je in gedachten hebt. Zo kun je dus toch tropische plekken bezoeken, mocht dit je wens zijn, maar dan wat vroeger of later in het jaar. Een bijkomend voordeel? Op veel bestemmingen is het dan flink rustiger: er zijn immers vooral veel toeristen te vinden in het hoogseizoen.

Zoek de hoogte op!

Je kunt eraan denken om de bergen in te trekken als je op vakantie gaat. Hoe hoger je zit, hoe koeler het doorgaans is. Ga daarom naar een bergrijk gebied toe, om minder last van de temperatuur te hebben. Let wel op: dit verschilt natuurlijk per omgeving. Je doet er dus alsnog goed aan om uit te zoeken hoe warm het gemiddeld gezien wordt op de vakantielocatie. In Oostenrijk zijn prachtige berggebieden te vinden, waar je je ogen uitkijkt. Met een vakantiehuis Oostenrijk kun je zo een heerlijke vakantie beleven, eigenlijk in ieder seizoen. Of je nu een actieve vakantie wilt beleven, of juist wilt uitrusten: dit kun je hier helemaal zelf invullen. Ga bijvoorbeeld wandelen of fietsen door de beeldschone natuurgebieden. Of trakteer jezelf juist op een bezoekje aan een spa of wellness centrum. Het is er allemaal te vinden.

Aan het water

Ook water biedt je verkoeling tijdens een warme zomervakantie. Zorg daarom dat er altijd water in de buurt is, om een duik te nemen. Bij een strandvakantie is dat natuurlijk goed geregeld! Maar je kunt tevens denken aan een vakantie aan een mooi meer, om nog meer optionele vakantiebestemmingen toe te voegen aan je lijst. Of vind je het al goed genoeg als er een fijn zwembad bij je appartement of hotel ligt?

Blijf kalm

Last but not least: probeer kalm te blijven. Als je je hoofd koel houdt, heb je het immers ook letterlijk minder warm. Vraag niet te veel van jezelf – je hebt immers vakantie. Je hoeft niet met haast alle toeristische attracties af te gaan, zeker als je daar helemaal geen behoefte aan hebt. Doe het liever rustig aan, en geniet van een stukje rust. Dat is heerlijk!

Van de juiste bestemming tot rustig aan doen: we hopen dat je met deze tips van je vakantie gaat genieten. Dat is immers het doel van zo’n reisje. Enjoy!