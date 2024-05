Dit is Afshin Momadi (Ex-vriend van Jaimie Vaes)

In Nederland krijgt hij niet bijzonder veel aandacht, maar internationaal is Afshin Momadi wel degelijk een hit. Hier kennen we hem voornamelijk als de ex-vriend van Jaimie Vaes. Daar doen we hem echter schromelijk tekort mee, want hij is ontzettend succesvol. Daarom lees je hier alles over het leven van Afshin Momadi.

Leeftijd en afkomst

Afshin Momadi leeft als een superster. En helaas hoort daar ook bij dat hij een beetje mysterieus is. Het is dan ook niet met zekerheid te zeggen hoe oud hij is en waar zijn roots liggen. Er is echter een bron die beweert deze informatie wel te hebben. Afshin Momadi is op 6 mei 1978 geboren in Teheran, de hoofdstad van Iran. Dat houdt in dat hij op dit moment 46 jaar oud is. Hij heeft dan ook Iraanse roots. Een van zijn ouders komt uit Iran en een van hen komt uit Duitsland. Hij heeft ook een periode in Nederland gewoond.

Al vanaf jonge leeftijd had Afshin een voorliefde voor muziek. Uiteindelijk groeide hij uit tot een zeer succesvolle dj. Hij treedt op over de hele wereld en heeft huizen in Berlijn, Barcelona en op Ibiza. Zijn grootste hits zijn miljoenen keren geluisterd op de grote streamingplatforms. De laatste jaren is hij bijvoorbeeld in Parijs, Milaan, Tulum en Mexico-Stad geweest om op te treden. Afshin leidt dan ook een extreem luxe leven. Hij vliegt regelmatig met een privéjet, heeft vele peperdure auto’s en loopt altijd in designerkleding.

Dat is dan ook de tweede grote passie van Afshin Momadi. Hij heeft veel interesse voor de modewereld. Hij heeft flink geïnvesteerd in diverse bekende modemerken zoals Pigalle Paris en Boris Bidjan Saberi. Ook is hij de medeoprichter van kledingmerk 9N1M SENSE. Daarnaast heeft hij veel volgers op zijn sociale media. Bijvoorbeeld ruim 170.000 op Instagram. Daardoor mag hij zich ook al een heuse influencer noemen.

Relatie met Jaimie Vaes

Onlangs kreeg Afshin een flinke populariteitsboost in Nederland toen bekend werd dat hij een relatie had met de Nederlandse mediapersoonlijkheid Jaimie Vaes, die net uit een vervelende relatie kwam met zanger Lil Kleine. “Wij kennen elkaar al heel lang, ik denk al een jaartje of twaalf”, liet Jaimie destijds weten aan RTL Boulevard. “Eigenlijk is hij altijd een heel goede vriend van mij geweest.” Afshin was dan ook een steunpilaar toen het uit ging tussen Jaimie en Lil Kleine. Toch liet een nieuwe relatie even op zich wachten. “Ik had geen behoefte aan een relatie. Maar als je partner ook je beste vriend is dan voel je je zo op je gemak. En dat kreeg ik met Afshin. Hij is in heel veel fasen van mijn leven erbij geweest, de leuke en ook de minder leuke dingen. Dus hij vulde me heel goed aan.”

De relatie tussen Jaimie en Afshin was echter niet van extreem lange duur. Acht maanden later maakte het koppel bekend alweer uit elkaar te zijn. De twee blijven goede vrienden, maar er blijkt niet meer in te zitten.

Het vermogen van Afshin Momadi

Als je een minuutje neemt om door de Instagram-feed van Momadi te scrollen, weet je meteen dat hij een zeer vermogend man is. Alles in zijn leven draait om luxe. Van auto’s tot huizen, van merkkleding tot luxe vakanties. Daarnaast is hij ook zakenman, want Afshin heeft in vele projecten geïnvesteerd. Niet alleen is hij oprichter van diverse bedrijven, hij is ook investeerder bij diverse organisaties. Daarnaast werkt hij nog voor de Universal Music Group en bij AFterlife. Het vermogen van Afshin Momadi wordt op dit moment geschat op 5 miljoen euro. En gezien zijn grote successen, zal dat de aankomende jaren alleen nog maar meer worden.