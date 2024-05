Het Vegan Dieet, is het nou wel zo Gezond?

In de afgelopen jaren is veganisme ontzettend toegenomen in populariteit. Wat ooit begon als een niche levensstijl is uitgegroeid tot een populaire keuze voor mensen over de hele wereld die streven naar een gezonder en duurzamer leven.

Supermarkten en restaurants spelen gretig in op deze trend met een steeds groeiend aanbod aan smakelijke en toegankelijke veganistische opties. Maar ondanks de populariteit en de zichtbare voordelen, blijft er een kritische vraag hangen in de lucht: Is een veganistisch dieet echt zo gezond als men beweert?

In dit artikel kijken we niet alleen naar de gezondheidsvoordelen, maar ook kritisch naar de uitdagingen die het met zich mee kan brengen.

Wat is een vegan dieet?

Een veganistisch dieet sluit alle dierlijke producten uit, van vlees en vis tot zuivel en eieren. Het richt zich voornamelijk op plantaardige voedingsmiddelen zoals groenten, fruit, peulvruchten, noten en zaden. Dit type dieet wordt niet alleen gevolgd uit gezondheidsoverwegingen, maar vaak ook vanuit ethische en ecologische motieven.

Wat eet een veganist?

Een typische dag in het leven van een veganist kan beginnen met een ontbijt van havermout met amandelmelk, vers fruit en chiazaad. De lunch kan bestaan uit een quinoasalade met een verscheidenheid aan groenten en een tahini dressing, terwijl het diner een voedzame curry met kikkererwten en rijst kan bevatten.

Ondanks deze schijnbaar gevarieerde opties, brengt het weglaten van alle dierlijke producten ook bepaalde voeding uitdagingen met zich mee. Belangrijke voedingsstoffen zoals vitamine B12, ijzer, calcium, en omega-3 vetzuren zijn minder voorkomend in een strikt plantaardig dieet, wat extra aandacht voor voedingskeuzes vereist.

Welke voedingsstoffen mis je bij een vegan dieet?

Hoewel een veganistisch dieet gezondheidsvoordelen kan bieden, zijn er enkele kritische voedingsstoffen die in dierlijke producten voorkomen en die in een plantaardig dieet minder aanwezig zijn. Hieronder belichten we enkele van deze voedingsstoffen en geven we praktische tips om ze in een veganistisch dieet op te nemen.

Vitamine B12: Essentieel voor zenuwfunctie en de aanmaak van rode bloedcellen, vitamine B12 komt natuurlijk voor in aanzienlijke hoeveelheden alleen in dierlijke producten. Veganisten wordt aangeraden om voedingsmiddelen verrijkt met vitamine B12 of voedingssupplementen te gebruiken om hun B12-inname op peil te houden.

IJzer : Hoewel ijzer ook in plantaardige bronnen zoals linzen en bonen voorkomt, is het type ijzer in planten (non-heemijzer) minder goed opneembaar dan het heemijzer uit dierlijke producten. Het consumeren van vitamine C-rijke voedingsmiddelen samen met ijzerrijke plantaardige voeding kan helpen de opname te verhogen.

Omega-3 vetzuren : Belangrijk voor hartgezondheid en hersenfunctie, omega-3 is voornamelijk bekend uit visolie. Er zijn veganistische bronnen zoals lijnzaad, chiazaad en walnoten die rijk zijn aan ALA omega-3 vetzuren.

Calcium : Dit mineraal is cruciaal voor botgezondheid. Veganisten kunnen calcium binnenkrijgen via tofu, boerenkool en broccoli, maar deze zijn minder rijk aan calcium dan andere dierlijke voedingsbronnen.

Plantaardige alternatieven

Het aanvullen van voedingsstoffen in een veganistisch dieet hoeft geen uitdaging te zijn als je bekend bent met de juiste alternatieven en oplossingen.

Omega-3 vetzuren

Zoals eerder vermeld, zijn er plantaardige bronnen rijk aan ALA-type omega-3 vetzuren, maar veganisten moeten ook aandacht besteden aan de inname van EPA en DHA. Algenolie supplementen zijn een uitstekend plantaardig alternatief dat direct EPA en DHA levert, essentieel voor hersenfuncties en hartgezondheid.

IJzer

Om de ijzeropname te verbeteren, is het cruciaal om ijzerrijke plantaardige voedingsmiddelen te combineren met voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine C. Een smoothie met spinazie en aardbeien of een salade met boerenkool en sinaasappelstukjes zijn heerlijke combinaties die de ijzerabsorptie kunnen bevorderen.

Calcium

Naast de eerder genoemde bronnen zoals verrijkte plantaardige melk en groene bladgroenten, kunnen veganisten ook gedroogd fruit, zoals vijgen en abrikozen en noten, zoals amandelen in hun dieet opnemen voor extra calcium.

Hoe zit het met eiwitten?

Eiwitten zijn belangrijk voor spieropbouw, reparatie van weefsels en de productie van enzymen en hormonen. Omdat veganisten geen dierlijke eiwitten binnenkrijgen, is het belangrijk om voldoende eiwit uit andere bronnen te halen.

Enkele rijke plantaardige eiwitbronnen zijn linzen, bonen, quinoa, tofu, en tempé. Daarnaast kan vegan proteïnepoeder, gemaakt van erwten, hennep, rijst of andere plantaardige bronnen, een handige aanvulling zijn om de eiwitinname te verhogen.

Het is belangrijk om zorgvuldig te kiezen welke eiwitbronnen je gebruikt, omdat elke bron een ander aminozurenprofiel heeft. Sommige plantaardige eiwitten, zoals die uit erwten, zijn rijk aan lysine, maar missen methionine, terwijl rijsteiwit juist methionine biedt, maar arm is aan lysine.

Om ervoor te zorgen dat je alle essentiële aminozuren binnen krijgt, vergelijkbaar met die in dierlijke eiwitten, is het ideaal om een mix van verschillende plantaardige eiwitbronnen te gebruiken. Niet zeker welke proteïne poeder je moet nemen? Dan raden we aan om een kijkje te nemen op InfoFitness.nl. Ze hebben de beste vegan proteïne poeder supplementen getest en de aminozuurprofielen met elkaar vergeleken.

Voordelen van een veganistisch dieet

Naast het aanpakken van voedingsstoftekorten zijn er ook voordelen die een veganistisch dieet met zich meebrengt. Hier zijn enkele van de meest significante voordelen die ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek

1. Verlaagd risico op chronische ziekten

Studies hebben aangetoond dat veganisten een lager risico hebben op hartziekten, hoge bloeddruk, diabetes type 2 en bepaalde soorten kanker [1]. Dit wordt vaak toegeschreven aan het lagere verzadigdvetgehalte en een hoger vezelgehalte in een plantaardig dieet, samen met een hogere inname van antioxidantrijke groenten en fruit.

2. Gewichtsbeheersing

Een veganistisch dieet kan helpen bij het beheersen en verminderen van lichaamsgewicht. Veel plantaardige voedingsmiddelen zijn minder calorierijk dan dierlijke producten en bevatten meer vezels, wat kan bijdragen aan een langer gevoel van verzadiging en een lagere totale calorie-inname.

3. Verbetering van de darmgezondheid

Het hoge vezelgehalte in een veganistisch dieet is niet alleen goed voor gewichtsbeheersing, maar ook voor de darmgezondheid. Vezels helpen de darmfunctie te reguleren en bevorderen een gezonde darmflora, wat kan leiden tot een verbeterde algemene gezondheid en een lager risico op darm gerelateerde ziekten [2].

4. Milieuvriendelijk

Een veganistisch dieet is niet alleen goed voor het individu, maar ook voor de planeet. De productie van plantaardige voedingsmiddelen vereist over het algemeen minder water, minder land en produceert minder broeikasgassen dan de productie van vlees en andere dierlijke producten. Dit maakt het een duurzamere keuze die bijdraagt aan de vermindering van onze ecologische voetafdruk.

5. Dierenwelzijn

Voor velen is de keuze voor een veganistisch dieet ook een ethische keuze, gericht op het verminderen van dierenleed. Door af te zien van dierlijke producten, dragen veganisten bij aan minder vraag naar veehouderij, wat kan leiden tot minder dieren in deze vaak wrede industrieën.

Conclusie: Wat je moet weten over het veganistisch dieet

Een veganistisch dieet kan veel voordelen bieden voor zowel je gezondheid als het milieu. Je zult alleen wel bewust bezig moeten zijn met je dieet en voedingsstoffen die je mogelijk mist door het weglaten van dierlijke producten.

Het is belangrijk om deze tekorten aan te vullen met goed gekozen plantaardige alternatieven of supplementen. Zo blijf je gezond en haal je het maximale uit je veganistische levensstijl.

Bronnen

[1] Thompson AS, Tresserra-Rimbau A, Karavasiloglou N, Jennings A, Cantwell M, Hill C, Perez-Cornago A, Bondonno NP, Murphy N, Rohrmann S, Cassidy A, Kühn T. Association of Healthful Plant-based Diet Adherence With Risk of Mortality and Major Chronic Diseases Among Adults in the UK. JAMA Netw Open. 2023 Mar 1;6(3):e234714. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.4714. PMID: 36976560; PMCID: PMC10051114.

[2] Glick-Bauer M, Yeh MC. The health advantage of a vegan diet: exploring the gut microbiota connection. Nutrients. 2014 Oct 31;6(11):4822-38. doi: 10.3390/nu6114822. PMID: 25365383; PMCID: PMC4245565.