Dit is de Dochter en Zoon van Inez Weski

Inez Weski is een van de bekendste advocaten van Nederland. De vrouw die in het verleden Desi Bouterse en Ridouan Taghi verdedigde, heeft ook twee kinderen. Die zijn echter een stuk minder bekend. Wij hebben alle beschikbare informatie voor je verzameld. In dit artikel lees je alles over de dochter en zoon van Inez Weski.

De familie Weski is zonder enige twijfel de bekendste advocatenfamilie van Nederland. Samen met haar zus Miriam richtte Inez Weski een eigen advocatenkantoor op, dat uiteindelijk zou uitgroeien tot een zeer grote speler in de juridische wereld. Maar inmiddels is het advocatenkantoor niet meer in handen van Inez. Ze heeft het namelijk overgedragen aan haar zoon, die net als haar moeder ook advocaat is geworden.

De zoon van Inez Weski

Lang was dat ook het geval bij haar zoon. Maar hij koos voor een advocatencarrière en daarmee ook voor een leven in de publiciteit. Dus op latere leeftijd maakten we ook kennis met Guy Weski, de zoon van Inez. Hij is geboren in 1981, wat inhoudt dat hij op dit moment 42 jaar oud is.

Guy Weski liet op de middelbare school al zien de hersencellen van zijn moeder te hebben. Hij rondde het vwo succesvol af en besloot daarna te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En hoe kan het ook anders dan dat hij rechten ging studeren? Na een aantal jaar rondde hij die studie succesvol af, met strafrecht als specialisatie. Na zijn studie heeft G.N. Weski een jaar lang gewerkt in Noord-Amerika. Hij ging aan de slag bij een advocatenkantoor in Mexico, waar hij internationale ervaring op kon doen.

Guy Weski werkt voor bedrijf moeder

In de tussentijd heeft Guy niet alleen gewerkt aan zijn juridische kennis, maar Guy blijkt ook een talenwonder. Hij besefte al vrij vroeg dat het in zijn branche handig is om zijn talen te spreken en daar heeft hij dan ook veel op geoefend. Guy Weski spreekt niet alleen vloeiend Nederlands, maar ook Spaans, Engels, Duits, Frans en Japans. Over die laatste taal heeft hij maar liefst vier jaar gedaan.

Na een jaar in Mexico te hebben gewoond, verhuisde Guy Weski weer terug naar Nederland. Daar ging hij aan de slag bij het advocatenkantoor van zijn moeder Inez en zijn tante Miriam. Ook de zoon van Miriam (Benjamin, de neef van Guy) kreeg daar een baan aangeboden. Guy deed de afgelopen jaren een hoop zaken, zoals strafzaken omtrent drugs, georganiseerde criminaliteit, internationale mensenhandel, levensdelicten en cybercrime. Net als elke strafpleiter moet hij volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten elk jaar tien opleidingspunten halen.

Kinderen nemen bedrijf over

In 2023 heeft Inez Weski het advocatenkantoor Weski Advocaten overgedragen aan haar zoon. Dat deed ze tien dagen voordat ze werd gearresteerd voor verdenking van lidmaatschap van de criminele organisatie van haar cliënt Taghi. Daarvoor werd ze later echter vrijgesproken. Volgens Guy hadden de arrestatie en de overname niets met elkaar te maken.

Miriam wilde al langer stoppen met haar werk en was bezig al haar aandelen te verkopen aan Inez. Inez zelf wil het werk gaan afbouwen. Daarom heeft ze haar bedrijf overgedragen aan haar zoon. Inez Weski is nog steeds betrokken bij het kantoor, alleen nu als werknemer en niet meer als eigenaar.

Inez Weski vertelde dat haar zoon op veel vlakken op haar lijkt, maar dat hij het wel anders aanpakt dan zijn moeder. “Zoals hij leeft, vind ik prachtig. Ik ben een workaholic en 24/7 aan het werk. Hij heeft er een leven naast.” Guy: “Ik word heel ongelukkig van alleen maar werk.”

De dochter van Inez Weski

Inez Weski heeft namelijk twee kinderen. Daar heeft ze echter altijd zeer geheimzinnig over gedaan. De 69-jarige strafpleiter heeft in het verleden een man gehad, waarmee ze een zoon en een dochter kreeg. Maar haar gezin heeft ze altijd buiten de publiciteit gehouden. Zo weten we niet wie haar ex-man is, hoe hij heet en hoe hij eruitziet. Exact hetzelfde geldt voor haar dochter. Inez Weski heeft het voor elkaar gekregen dat niemand in de buitenwereld haar kent.