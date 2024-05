Hoe Google Meekijkt op jouw Android Telefoon

In het digitale tijdperk zijn smartphones onmisbaar geworden. Met meer dan negen miljoen Nederlanders die een Android-smartphone gebruiken, is het de norm geworden om constant verbonden te zijn. Maar heb je je ooit afgevraagd wat de kosten zijn van deze constante connectiviteit, vooral in termen van privacy? Terwijl je je favoriete apps gebruikt, berichten verstuurt of navigeert met Google Maps, verzamelt Google op de achtergrond een schat aan informatie over jou.

De Prijs van Connectiviteit

Google, de kracht achter het Android-besturingssysteem, verzamelt data bij zo goed als elke interactie die je met je telefoon hebt. Elke swipe en elke actie laat digitale sporen na die jouw voorkeuren en interesses blootleggen. Deze informatie is uitermate waardevol voor Google.. Echter, de manier waarop deze informatie wordt verzameld, roept vragen op over privacy.

Onder de Radar: Google Play Services

Misschien denk je dat je privacy gewaarborgd blijft door selectief te zijn met de informatie die je deelt. Helaas maakt de ingebouwde ‘Google Play Services’ op Android-telefoons deze voorzorgsmaatregel grotendeels overbodig. Deze diensten, die niet uitgeschakeld kunnen worden, zorgen ervoor dat je toestel voortdurend gegevens verzamelt en doorstuurt naar Google. Hierdoor heeft Google toegang tot meer informatie dan je wellicht zou willen delen, ongeacht of je je telefoon actief gebruikt of niet.

Tegenstrijdig met Google’s Privacybeleid

Opvallend is dat Google zelf het gebruik van langdurige en niet-resetbare identifiers afraadt om tracking tussen apps te voorkomen. Toch lijkt het bedrijf deze richtlijnen te negeren wanneer het gaat om het verzamelen van gebruikersdata van Android-telefoons. Door verschillende soorten data te koppelen aan permanente identifiers, zoals e-mailadressen en telefoonnummers, kan bijna elke actie op een Android-toestel herleid worden naar de gebruiker. Dit gedrag staat haaks op Google’s eigen adviezen en toont een gebrek aan terughoudendheid in het verzamelen van gebruikersgegevens.

Het Moment voor Verandering

De methoden van Google voor het verzamelen van gegevens zijn niet alleen een inbreuk op de privacy van gebruikers, maar liggen ook onder vuur vanwege mogelijke overtredingen van Nederlandse en Europese privacywetgeving. Stichting Massaschade & Consument, bekend van haar acties tegen andere grote technologiebedrijven, richt nu haar aandacht op Google. Ze eisen verandering in de manier waarop Google omgaat met gebruikersdata en zoeken compensatie voor degenen die ongewild hun gegevens hebben gedeeld. In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd wordt, is het cruciaal dat individuen controle houden over hun eigen gegevens.

