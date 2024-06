De groei raakt langzaam uit het online gokken, hoe staat de markt er nu voor?

Het online gokken is al weer meer dan twee jaar legaal in Nederland. Illegale aanbieders moesten hun virtuele deuren voor Nederlandse klanten sluiten. Aanvankelijk waren er nog niet zoveel aanbieders die meteen een vergunning kregen van de toezichthouder op het online gokken. Maar de markt groeide gestaag door, waardoor er nu op meer dan 30 aanbieders legaal hun online gokdiensten aan mogen bieden. Het aantal accounts bij online casino’s steef explosief en langere tijd leek het erop dat er geen rem meer op de groei van de online gokmarkt zat. Maar aan die groei blijkt nu haast een einde te zijn gekomen.

Groei online gokmarkt bijna tot stilstand gekomen

De groei van de online gokmarkt lijkt tot stilstand te komen. In 2023 verdienden de aanbieders zo’n 1,4 miljard euro aan het online gokken. Dat is nog steeds een flinke stijging van 28 procent ten opzichte van 2022. Maar die explosieve stijging lijkt nu flink te remmen. In de tweede helft van het jaar nam het bedrag met nog maar 1 procent toe. Daarmee lijkt het erop dat de explosieve groei van de afgelopen jaren nu eindelijk wordt geremd.

Kansspelmarkt groeit minder sterk

De kansspelmarkt groeit minder sterk in Nederland dan in andere landen waar het online gokken ook gelegaliseerd werd. Dat heeft onder meer te maken met de aanvullende maatregelen die het kabinet en demissionair minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, aankondigden. Het legaal casino aanbod groeit ook niet meer zo fors als eerst. Er komen nog maar mondjesmaat nieuwe casinomerken bij die een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit. En de bedrijven die onlangs wel een vergunning kregen, doen er soms lang over totdat hun website ook echt geopend is voor het grote publiek. Op zich jammer voor de gokfanaten onder ons, die met smart wachten op nieuwe gokaanbieders en nieuwe gokspellen.

Onder meer het verbod om nog langer Bekende Nederlanders in de reclames te laten optreden is één van de redenen waarom de groei van de kansspelmarkt is afgevlakt. En reclames mogen ook niet meer te horen en te zien zijn op radio of televisie. Later dit jaar komt er nog een speellimiet van maximaal 700 euro per aanbieder. Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar wordt de limiet op 350 euro vastgesteld. Op die manier wil de overheid online gokkers beter beschermen tegen eventuele gokverslavingen.

Veel jongeren gokken op het internet

De Tweede Kamer wil zelfs dat de speellimiet voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar nog verder naar beneden wordt bijgesteld. Volgens de partijen is een limiet van 350 euro per maand per aanbieder nog veel te veel. Uit cijfers blijkt ook dat het vooral jongere gokkers zijn die een gokje wagen bij een van de legale aanbieders op de Nederlandse online gokmarkt. Sinds de legalisering van de online gokmarkt zijn er ruim 1,1 miljoen accounts aangemaakt bij de verschillende online casino’s en bookmakers. Vooral partijen als Unibet deden goede zaken.

In de tweede helft van 2023 bleek dat iets meer dan 700.000 accounts nog actief worden gebruikt. Vijf procent van de volwassen bevolking in ons land heeft wel eens online een gokje gewaagd, gebaseerd op metingen die zijn gedaan in de tweede helft van 2023. Het is goed om te weten dat een hoop online gokkers dat niet iedere maand doen. Het gaat vooral om ‘incidenteel online gokken’, waardoor de groei van de online gokmarkt nog verder tot stilstand komt. Iets minder dan een half miljoen online spelers gokt daarentegen wel iedere maand. Met name de online live casino spellen zoals blackjack en roulette zijn erg populair. Daarnaast spelen online gokkers graag op digitale fruitautomaten.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van een gokverslaving dan oudere spelers. Dat komt onder meer doordat jongvolwassenen ook veel vaker gokken. Zij zien online gokken vaker als een vorm van entertainment. Zo is 22 procent van alle accounts bij de legale online casino’s in ons land in het bezit van een jongvolwassene. Wel zijn jongvolwassenen een stuk voorzichtiger met het uitgeven van hun geld aan online gokspellen dan de oudere volwassenen. Uit de laatste cijfers blijkt wel dat het verlies bij online casino’s flink is toegenomen. De meeste spelers die online gokken, raken iets minder dan 1.000 euro per half jaar kwijt aan online gokken. Soms duurt het jaren totdat spelers om hulp vragen of zich laten inschrijven bij het Cruks-register, waarmee het mogelijk is om een gokstop in te zetten. Je kunt dan nergens meer gokken in ons land. Dat toezicht is er niet bij de illegale aanbieders. Spelers van illegale aanbieders raken dan ook sneller en vaker verslaafd.