5 Vragen en Antwoorden over Biologische Wijnen

Hecht je waarde aan de natuur en het milieu? Dan kies je waarschijnlijk zoveel mogelijk voor biologische producten. Logisch, want deze worden op verantwoorde wijze geproduceerd. Dit geldt niet alleen voor steeds meer zuivel, vlees, fruit en groente, maar ook voor wijn. Drink je momenteel nog ‘normale’ wijn, maar overweeg je over te stappen op een biologische variant? Dan ben je hier aan het juiste adres, want in deze tekst beantwoorden we 5 vragen over biologische wijnen.

Wat is biologische wijn?



Biologische wijn wordt gewoon gemaakt van druiven, maar dan wel van druiven die op biologische wijze geteeld zijn. Dit wil zeggen dat er tijdens het productieproces van de wijn geen gebruik is gemaakt van synthetische chemicaliën, pesticiden en kunstmest. In plaats daarvan werken producenten van biologische wijnen samen met de natuur. Ze vergroten bijvoorbeeld de biodiversiteit in hun wijngaard, zodat ongedierte bestreden wordt door insecten. Ook voor het bodembeheer werken de producenten samen met de natuur.

Hoe herken je biologische wijn?



Wie wil weten of een wijn biologisch is of niet, kijkt naar de fles. Als het om een biologische wijn gaat, is deze voorzien van een keurmerk. Het is alleen niet zo dat er wereldwijd één keurmerk is voor biologische wijnen. Dit komt doordat regio’s hun eigen certificeringen gebruiken om aan te geven of een wijn biologisch is. Binnen Europa is er overigens wel eenzelfde keurmerk: het blaadje met de sterren. Wijnproducenten mogen hun fles enkel voorzien van dit keurmerk als ze voldoen aan de Europese normen.

Is biologische wijn duurder?



Omdat biologische wijn maken doorgaans meer tijd kost, denken veel mensen dat de prijs ervan hoger ligt. Voor sommige van deze wijnen betaal je inderdaad meer, maar dit is zeker niet de standaard. Zo vind je in de meeste prijsklassen doorgaans een prima biologisch alternatief voor een ‘normale’ wijn. In de plaatselijke supermarkt of slijterij is dit niet altijd het geval, maar online wel. Op het internet vind je bovendien regelmatig een biologische wijn aanbieding, waardoor je zelfs goedkoper uit kunt zijn.

Waar koop je biologische wijn?



Doordat biologische wijn de laatste jaren aan populariteit wint, kun je het op steeds meer plekken kopen. Toch valt het aanbod in supermarkten en slijterijen soms nog wat tegen. Richt je daarom tot het internet als je op zoek bent naar een biologische wijn. Online vind je een uitgebreid assortiment biologische wijnen. Hierdoor moet het wel heel raar lopen wil je hier geen lekkere wijn vinden die met aandacht voor de natuur en het milieu geproduceerd is.

Wat past er bij biologische wijn?



Wijn wordt vaak gedronken in combinatie met een maaltijd of een snack. Maar welke spijs past er eigenlijk bij biologische wijnen? Een biologische rode wijn is vooral geschikt bij rood vlees, pasta of stevige kaassoorten. Bij schaal- of schelpdieren, kipgerechten, salades of andere lichte(re) gerechten kun je het beste een biologische witte wijn serveren. Als je biologische wijn online koopt, wordt er vaak vermeld in combinatie met welke gerechten de betreffende wijn goed te combineren is.