Top 7 beste IPA’s op een Rijtje

India Pale Ales (IPA’s) zijn een van de meest populaire en veelzijdige biersoorten ter wereld. Er zijn talloze stijlen van IPA’s, elk met hun eigen unieke kenmerken en smaakprofielen. In deze blog duiken we in enkele van de meest bekende en geliefde stijlen van IPA’s. Ontdek wat deze bieren zo speciaal maakt en hoe ze zich onderscheiden van elkaar.

1. West Coast IPA’s

West Coast IPA’s staan bekend om hun intense hopbitterheid en droge afdronk. Deze stijl ontstond in de jaren ’80 aan de westkust van de Verenigde Staten en heeft sindsdien een enorme invloed gehad op de wereldwijde biercultuur. De hoparoma’s zijn vaak uitgesproken en variëren van dennen en citrus tot tropisch fruit. De aanwezigheid van mout is meestal laag, waardoor de hop meer de overhand heeft. De kenmerken van een West Coast IPA vind je hieronder:

Droge, bittere afdronk

Helder en goudkleurig

Sterk hoparoma met tonen van dennen, citrus en tropisch fruit

2. East Coast IPA’s

East Coast IPA’s, ook wel bekend als “New American IPA’s”, hebben een iets evenwichtiger smaakprofiel dan de IPA’s van de westkust. Ze combineren een sterke hoppig karakter met een robuustere aanwezigheid van mout, wat resulteert in een iets zoetere smaak. Deze stijl heeft vaak fruitige en bloemige hoparoma’s en kan variëren van troebel tot helder. De kenmerken van een East Coast IPA vind je hieronder:

Evenwichtiger tussen hop en mout

Troebel tot helder

Fruitige en bloemige hoparoma’s

3. New England IPA’s (NEIPA)

New England IPA’s zijn een relatief nieuwe stijl die enorm populair is geworden. Ze staan bekend om hun troebele uiterlijk en zachte, romige mondgevoel. De hoparoma’s zijn intens fruitig, met tonen van citrus, mango en ananas, maar de bitterheid is aanzienlijk lager dan bij traditionele IPA’s. Dit maakt NEIPA’s toegankelijker voor mensen die niet van bittere bieren houden.De kenmerken van een NEIPA vind je hieronder:

Troebel en mistig

Zachte, romige mondgevoel

Juicy en fruitig hoparoma’s met lage bitterheid

4. Session IPA’s

Session IPA’s zijn ontworpen om dezelfde hoparoma’s en smaken te bieden als reguliere IPA’s, maar met een lager alcoholpercentage. Dit maakt ze perfect voor langdurige drinksessies zonder dat ze te zwaar worden. Session IPA’s zijn licht, verfrissend en ideaal voor warme dagen op het terras of in de tuin. De kenmerken van een Session IPA vind je hieronder:

Lager alcoholpercentage (meestal tussen 3-5%)

Licht en verfrissend

Hoparoma’s zonder overweldigende bitterheid

5. Double IPA’s (DIPA) en Triple IPA’s (TIPA)

Double IPA’s, ook wel Imperial IPA’s genoemd, en Triple IPA’s zijn versterkte versies van de standaard IPA. Ze hebben een hoger alcoholpercentage en een intensere hopkarakter. DIPA’s en TIPA’s hebben vaak een volle body en uitgesproken bitterheid, waardoor ze krachtige en robuuste bieren zijn. Deze stijlen zijn geliefd bij hopliefhebbers die op zoek zijn naar een intense smaakervaring. De kenmerken van een DIPA’s en TIPA’s vind je hieronder:

Hoger alcoholpercentage (DIPA’s rond 7.5-10%, TIPA’s 10%+)

Intense hoparoma’s en smaken

Volle body met uitgesproken bitterheid

6. Black IPA’s

Black IPA’s, ook wel Cascadian Dark Ales genoemd, combineren de hoparoma’s en bitterheid van een IPA met de donkere, geroosterde moutsmaak van een stout of porter. Deze stijl biedt een unieke balans tussen hoppige en geroosterde smaken, wat resulteert in een complex en bevredigend bier. De kenmerken van Black IPA’s vind je hieronder:

Donkere kleur (bijna zwart)

Rijk moutkarakter met tonen van geroosterde mout

Hoppig aroma en smaak

7. White IPA’s

White IPA’s zijn een hybride stijl die de kenmerken van een Belgisch witbier combineert met die van een IPA. Ze hebben een licht en troebel uiterlijk, kruidenaroma’s van koriander en sinaasappelschil, en een fruitige gistkarakter. Dit wordt gecombineerd met de hoparoma’s en bitterheid van een IPA, wat resulteert in een verfrissend en smaakvol bier.

Licht van kleur en vaak troebel

Kruiden en citrusaroma’s

Gistkarakter van een witbier gecombineerd met hoparoma’s van een IPA

De veelzijdigheid van IPA’s

De veelzijdigheid van IPA’s maakt ze een spannende keuze voor elke bierliefhebber. Van de droge, bittere afdronk van een West Coast IPA tot de zachte, juicy smaak van een NEIPA, er is een IPA voor elke gelegenheid en smaakvoorkeur. IPA’s kunnen je verrassen met hun complexe lagen van hoparoma’s en smaken, en ze blijven evolueren met nieuwe stijlen en innovaties.

Brouwerijen experimenteren voortdurend met nieuwe hopsoorten en brouwtechnieken om unieke en gedurfde IPA’s te creëren. Dit betekent dat er altijd iets nieuws en spannends te ontdekken valt in de wereld van IPA’s. Of je nu net begint met het verkennen van deze biersoort of een doorgewinterde IPA-fan bent, er is altijd een nieuwe IPA die je smaakpapillen zal prikkelen.