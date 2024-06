Alles over het Kantoor van de Bankzitters!

De afgelopen jaren zijn de Bankzitters uitgegroeid tot razend populair YouTube-kanaal. Voor de oudere generatie is het misschien moeilijk te begrijpen, maar Matthy, Milo, Rob, Koen en Raoul zijn inmiddels tien keer zo bekend bij de jeugd dan iemand als André van Duin. Tijd om eens te duiken in de machinekamer van dit YouTube-succes: het kantoor van de Bankzitters.

In 2015 besloten enkele FIFA-YouTubers een gezamenlijk kanaal te beginnen, waarop zij ook content plaatsten die niets met videogames te maken had. Dat begon met video’s bij hun ouders thuis, bijvoorbeeld crossbarchallenges in het speeltuintje bij het huis van de ouders van Matthy in Ameide. Al snel bleek het kanaal Bankzitters een hit te zijn. Daarna besloot het vijftal samen te gaan wonen, waardoor zij ook een nieuwe plek hadden om de video’s op te nemen.

Het kantoor van de Bankzitters

Ze gingen wonen in een luxe huis in Rhoon, een dorp onder Rotterdam. Na twee jaar besloten ze allemaal weer apart te gaan wonen en daarvoor in de plaats kwam een gezamenlijk kantoor. In oktober 2021 trokken de Bankzitters in op hun nieuwe kantoor in Utrecht. Aanvankelijk vertelden ze in hun eerste video over het kantoor dat zij gehuisvest waren in Ede, om de privacy enigszins te kunnen waarborgen, maar al snel kwam naar buiten dat hun kantoor in Utrecht staat.

Het kantoor van de Bankzitters bevindt zich in Oudenoord. Op Oudenoord 285B, om precies te zijn. Met als postcode 3512 EX. Het kantoor bevat twee verdiepingen en ligt aan een druk kruispunt in Utrecht. Toen ze het kantoor net hadden gekocht, moest alles nog worden ingericht. Daar zijn ze bij geholpen door Hoogendoorn projectbeplanting. Zij hebben niet alleen de planten in het kantoor geplaatst, maar houden die ook bij.

Personeel van de Bankzitters

Wat vooral opvalt, is dat het kantoor gigantisch is. Dat heeft er alles mee te maken dat er een groot productieteam achter het succes van de Bankzitters zit. Op kantoor zijn niet alleen Matthy, Rob, Koen, Milo en Raoul werkzaam, maar nog tientallen anderen. De video-concepten moeten daar namelijk worden bedacht, de video’s moeten worden voorbereid, worden opgenomen, worden bewerkt en er is een salesteam aanwezig. Daarnaast lopen er diverse stagiairs rond op het kantoor.

Het kantoor is dan ook voorzien van veel luxe. Naast de vele bureaus met computers en andere werkplekken, zijn er ook dingen als een keuken, een ijsmaker, een wasmachine, opnamestudio’s, overlegruimtes, een loungehoek en een etenshoek. Daarnaast beschikt het kantoor van de Bankzitters over een enorm dakterras, waarop je prachtig uitzicht hebt over Utrecht. Hier worden, vooral ‘s zomers behoorlijk wat video’s opgenomen. Bijvoorbeeld Adtje kratje, waarbij alle bankzitters een heel krat bier moesten leegdrinken voor ze het terras mochten verlaten.

Jezus-beeld van 5000 euro

Daarnaast is het kantoor regelmatig het decor van andere video’s. Zo hebben ze een keer een video gemaakt waarin ze hebben overnacht op kantoor of deden ze een race naar kantoor toe. Verder is het enorme Jezus-beeld een van de blikvangers op het kantoor van de Bankzitters. Dit beeld komt uit de video Bankzitters kopen duurste product van elke winkel. Hierin moest Raoul het duurste product kopen van een kringloopwinkel. Dat bleek een gigantisch Jezus-beeld van maar liefst 5000 euro te zijn.

Het beeld, dat ook nog eens behoorlijk beschadigd was, moest naar kantoor worden vervoerd. Daarvoor hebben de Bankzitters diverse verhuisbedrijven aangeschreven, maar niemand durfde het aan om het dure beeld te vervoeren. Uiteindelijk was er een aantal weken later toch één vervoerder bereid gevonden, waardoor het beeld nu op kantoor staat.

Bij binnenkomst in het kantoor van De Bankzitters valt meteen de energieke sfeer op. De ruimte is modern ingericht met een open plattegrond die samenwerking en communicatie bevordert. Grote ramen laten veel natuurlijk licht binnen, wat bijdraagt aan een levendige werkomgeving. De inrichting is een mix van functioneel en speels. Denk aan comfortabele werkplekken met ergonomische stoelen en verstelbare bureaus, gecombineerd met ontspanningsruimtes met zitzakken, spelconsoles en een tafelvoetbaltafel.